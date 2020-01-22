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22 января • обновлено в 19:33
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Перестановки и больше министерств: в "Слуге народа" рассказали о грядущих реформах

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Третью сессию Верховная Рада Украины ІХ созыва начнет с рассмотрения кадровых изменений в Кабинете министров. Не исключено, что некоторые объединенные министерства могут снова разделить.

Об этом сообщила в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она напомнила, что одно кадровое решение уже согласовано – как ожидается, Алена Бабак будет уволена с поста министра развития общин и территорий, а ее место займет Денис Шмыгаль. Вероятней всего, он также получит пост вице-премьер-министра.

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"Я уверена, что зал поддержит в феврале отставку и назначение нового министра и вице-премьер-министра", – спрогнозировала Кравчук.

"Думаю, мы начнем как раз с этих кадровых вопросов. Не знаю, может к тому времени будут и другие. Еще рано говорить о фамилиях, но мы можем даже получить большее количество министерств", – добавила она.

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Депутат напомнила, что о необходимости пересмотреть формирование министерств ранее заявлял президент Владимир Зеленский на встрече с премьером Алексеем Гончаруком.

"Речь шла о министерстве экономики, частью которого является аграрная политика. Также о министерстве культуры, молодежи и спорта. Тут, как я понимаю, речь идет только об отделении спорта – но это вопрос дискуссионный и в первую очередь премьер-министр должен сделать анализ и дать свои рекомендации. Также это министерство ветеранов и временно оккупированных территорий, которые ранее были объединены", – рассказала Кравчук.

По ее словам, в депутатской среде также обсуждалась возможность разделения министерства энергетики и экологии.

Политик не исключила, что разделение определенных министерств может произойти уже в феврале или в марте – в зависимости от того, сколько времени займет реализация процесса.

Алексей Гончарук в Раде

Алексей Гончарук в Раде

facebook.com/sluganarodu.official

Как сообщал OBOZREVATEL, сокращение количества министерств (упразднение или объединение) прошло в августе 2019 года по инициативе президента Владимира Зеленского и его команды.

2 сентября украинцам представили новый Кабмин под руководством Алексея Гончарука: часть министерств закрыли, а количество вице-премьеров сократили с шести до двух.

Были объединены:

  • Министерство культуры с Министерством по делам молодежи и спорта;

  • Министерство по делам ветеранов с Министерством по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

  • Министерство экономики с Министерством агропромышленности;

  • Министерство энергетики с Министерством экологии и природных ресурсов.

17 января 2020 года Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке с поста премьер-министра. Однако Зеленский решил "дать шанс" главе правительства, потребовал "попрощаться" с министрами, которые не справляются со своими обязанностями, а также рассмотреть вопрос разделения ранее объединенных министерств.

Третья сессия работы Рады ІХ созыва откроется 4 февраля.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Евгения Кравчук Алексей Гончарук Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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