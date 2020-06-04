Рада назначила Ткаченко новым министром культуры

Верховная Рада на заседании 4 июня утвердила на должность министра культуры и информационной политики Украины народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко.

За соответствующий проект постановления проголосовали 263 нардепа.

Александр Ткаченко стал главой Минкульта

Сразу же Ткаченко досрочно лишили депутатских полномочий.

Как стало известно OBOZREVATEL, Ткаченко на новом посту надеется "сдвинуть дело о помощи и культуре, и креативным индустриям более эффективными темпами", в частности, что касается выделения бюджета для этой сферы. При этом он отметил, что ожидает поддержки коллег из парламента.

Александр Ткаченко возглавляет парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. На выборах в Верховную Раду был №9 в списке "Слуги народа".

С августа 2008 года до избрания в парламент занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа", в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International" и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.

С марта по май 2008 года работал в Москве заместителем генерального директора телеканала РЕН-ТВ в рамках консультационного соглашения. Занимался программирования контента и сетки вещания.

В апреле 1999 года возглавил телеканал "Новый канал", который уже в 2000 году вошёл в тройку лидеров рынка. Пост генерального директора покинул в 2005 году.

В 1996-1997 гг возглавлял службу новостей ТСН и стал заместителем генерального продюсера канала "1+1". В 1998 году покинул "1+1", сосредоточившись на развитии "Нової мови".

В 1994-1999 гг – президент телекомпании (продакшн-студии) "Нова мова", которая производила телепрограммы "Послесловие" и "Лица мира" для каналов "УТ-1" и "Интер".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая Александр Ткаченко подтвердил, что будет участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра Киева.

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