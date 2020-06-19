Рада назначила Абрамовского министром экологии: где работал ранее
Роман Абрамовский стал главой Минэкологии
Верховная Рада поддержала Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
За такое решение проголосовали 264 народных депутата. После голосования Абрамовский принес присягу члена Кабинета министров Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Роман Абрамовский в Раде
В 2015 году Роман Абрамовский несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.
Трудовая деятельность:
1992-1994 – коммерческий директор ЗАО "Юрвнешнеконсульт";
1994-1995 – коммерческий директор ООО "Украгробизнес";
1995-2000 – заместитель директора ЗАО "Консул-Моторз";
2000-2004 – генеральный директор ООО "Автоленд";
03.2004 - 02.2005 – первый заместитель председателя правления ОАО "ЭМЗ "Металлист";
02.2005 - 05.2005 – председатель правления ОАО "ЭМЗ "Металлист";
05.2005 - 10.2006 – 1-й заместитель генерального директора ОАО "Укрстальконструкция";
10.2006 - 03.2012 – генеральный директор ОАО "Укрстальконструкция";
07.2012 - 01.2013 – заместитель директора ООО "Риола Модуль ЛТД";
01.2013 - 11.2014 – помощник-консультант народного депутата.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Кабмин переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды, образовав отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.