"Рабы или оккупанты!" Фарион оскандалилась новым заявлением о русскоязычных

Скандальная экс-нардеп от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион заявила, что в Украине нет русскоязычного населения. По ее определению, эти люди – либо рабы, либо оккупанты.

Такое резкое заявление она сделала во время одного из интервью, видео которого выложила в своем YouTube. "У нас слабая нация, которая позволяет себе унижать. И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычного населения. У нас нет русскоязычного населения.Это или рабы, или оккупанты. И все", – заявила она.

Фарион заверила, что "эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка и автоматически не должны получать работу".

Ирина Фарион

При этом она привела примеры Италии, Франции, Испании, где от украинских заробитчан требуют знания языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фарион разгромила кандидата в президенты Владимира Зеленского за использование русского языка в видеообращении к избирателям.

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