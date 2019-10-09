"Зеленского ведут не туда": Данилюк раскрыл детали своего увольнения

Уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ушел не просто с поста, а покинул команду президента Владимира Зеленского.

Такое высказывание прозвучало в интервью LB.ua. "Я не буду сейчас раскрывать всего. Но на данный момент я ушел из команды. И никакие альтернативные предложения сейчас не рассматриваю", – подчеркнул он.

При этом Данилюк объяснил, что, по его мнению, на данный момент на Зеленского есть деструктивное влияние определенных людей. "Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позицию президента в будущем", – сказал экс-секретарь СНБО.

Александр Данилюк "24"

Он также подтвердил информацию, что ему поступали предложения стать послом Украины в США: "Но я никогда такие предложения не рассматривал. Позиция посла США, одна из самых стратегически важных – на нее есть много желающих".

Также Данилюк заявил, что информацию о его отставке "слили" те, кто знал, когда президент прилетает из США.

Напомним, ранее OBOZREVATEL первым сообщил о том, что Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента и сам секретарь СНБО.

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка.

Как утверждают наши источники, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США, о чем ранее писали в СМИ.

В то же время источники "Украинской правды" сообщают, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

По данным OBOZREVATEL, теперь именно Богдан претендует на должность секретаря СНБО, чтобы "уйти в тень" после скандалов вокруг его личности.

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