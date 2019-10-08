"Заведут тысячи бойцов": Зеленскому выдвинули жесткое условие по Донбассу

Добровольческие батальоны займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала ATR рассказал заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

Он отметил, что через ряды добровольцев прошло около 20 тысяч бойцов, и они не намерены отдать "ни одного метра украинской земли".

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне. А мы заявляем: с войны не уйдем! Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", – рассказал военный.

Также Гергерт потребовал встречи с президентом Владимиром Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".

Замкомандира УДА добавил: добровольцы против того, что "шепчет Путин", поскольку "все, чего он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации".

Как сообщал OBOZREVATEL, к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с требованием не допустить капитуляции нашей страны перед Россией в ходе переговоров "нормандской четверки".

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