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8 октября • обновлено в 16:01
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"Заведут тысячи бойцов": Зеленскому выдвинули жесткое условие по Донбассу

7.9т Читать материал на украинском

Добровольческие батальоны займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала ATR рассказал заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

Он отметил, что через ряды добровольцев прошло около 20 тысяч бойцов, и они не намерены отдать "ни одного метра украинской земли".

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"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне. А мы заявляем: с войны не уйдем! Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", – рассказал военный.

Также Гергерт потребовал встречи с президентом Владимиром Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".

Замкомандира УДА добавил: добровольцы против того, что "шепчет Путин", поскольку "все, чего он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации".

Как сообщал OBOZREVATEL, к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с требованием не допустить капитуляции нашей страны перед Россией в ходе переговоров "нормандской четверки".

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Гергерт
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Nayden Serg
Nayden Serg
Вот это правильная позиция, наконец то хоть кто-то начал действовать. Слава Українським Героям!!! Ні, Капітуляції!!!!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Вообще, конечно, Зе не позавидуешь. Он должен сделать для себя выбор, причем, в кратчайшие сроки.
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ну тогда УДА и прочие незаконные вооружённые формирования объявят вне закона и разгонят
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2 из 3 ответов | показать все
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Гомо сека Иван, УкраЇнців ниразу не интересует, мнение всяких ур одов и Гомо секов с убогой РАсеи !!!! =))
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Громозека Иван, тебя, дурашка, скорее объявят вне закона
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