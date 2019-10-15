Главная Новости
15 октября • обновлено в 16:54
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Разделять нельзя!" У Зеленского сделали важное заявление о Крыме и Донбассе

489 Читать материал на украинском

Вопросы возвращения Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей нельзя разделять.

Такое мнение высказал представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время круглого стола в Киеве 15 октября, передает УНИАН.

"Мы не должны, мы не можем, у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс - это две стороны одной проблемы, которая привнесена извне, и, если мы будем концентрироваться только на чем-то одном, а о другом забывать и говорить "потом дойдут руки", мы вряд ли сможем достичь какого-то результата", - заявил он.

Флаг Украины

Флаг Украины

Крым.Реалии

По словам Кориневича, вопросы реинтеграции и деоккупации ОРДЛО и Крыма являются неразделимыми.

Новости
ВСУ остановили: всплыл скандальный нюанс захвата Крыма

"Когда говорим о реинтеграции и деоккупации, говорим о двух составляющих территории Украины, которые сейчас являются, к сожалению, временно оккупированными. Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предаст интересы страны и не допустит "капитуляции" перед Россией.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
ну если разделить нельзя то, адекватные и трезвомыслящие комментаторы обоза что вероятнее из двух: крым примет участь донбасса или наоборот?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Бла-бла-бла- хрю- хрю-хрю
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
И правда ЗЕля глуп как пробка.Ты сперва войну останови,там люди ежедневно гибнут,потом дальше двигай.Крепко его правосеки нагнули.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel