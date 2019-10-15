"Разделять нельзя!" У Зеленского сделали важное заявление о Крыме и Донбассе

Вопросы возвращения Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей нельзя разделять.

Такое мнение высказал представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время круглого стола в Киеве 15 октября, передает УНИАН.

"Мы не должны, мы не можем, у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс - это две стороны одной проблемы, которая привнесена извне, и, если мы будем концентрироваться только на чем-то одном, а о другом забывать и говорить "потом дойдут руки", мы вряд ли сможем достичь какого-то результата", - заявил он.

Флаг Украины Крым.Реалии

По словам Кориневича, вопросы реинтеграции и деоккупации ОРДЛО и Крыма являются неразделимыми.

"Когда говорим о реинтеграции и деоккупации, говорим о двух составляющих территории Украины, которые сейчас являются, к сожалению, временно оккупированными. Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предаст интересы страны и не допустит "капитуляции" перед Россией.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!