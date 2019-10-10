"Пока не известно!" Зеленский сделал заявление о войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о кардинальных планах завершить войну на Донбассе.

Об этом он сказал 10 октября, отвечая на вопрос OBOZREVATEL в Киеве на пресс-марафоне (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"В других наших шагах ошибок не было. Я общаюсь с людьми, я готов общаться. Мы говорим про статистику 89% за закончить войну", – отметил глава государства. Также он сделал заявление о контроле над границей: "Это очень сложный вопрос. Да, мы должны контролировать границу, но как, пока не известно".

Владимир Зеленский

"Пока будут приезжать какие-то люди с разных сторон, которые не хотят разведения и будут там случайно постреливать, никакого разведения не будет", - добавил он.

Президент отметил, что российская сторона также должна гарантировать разведение войск и прекращение огня как участница минского процесса.

"Они должны гарантировать – они участники минского процесса, они участники Трехсторонней группы и именно в Трехсторонней группе говорится об этих моментах. Поэтому они должны гарантировать", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-марафоне Зеленский также назвал главную цель своего президентства.

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