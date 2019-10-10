"Не говорит про победу": Зеленского упрекнули за месседж по Донбассу

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что услышал в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского "кремлевские нарративы".

"Опять я вижу, с моей точки зрения, опасное словосочетание, которое содержит в себе 100% кремлевские нарративы. Опять я слышу "закон об особом статусе", которого не существует в природе. Но, тем не менее, президент уверенно продолжает употреблять этот кремлевский нарратив", – сказал он в блиц-интервью OBOZREVATEL.

Тука признался, что неприятно удивил его и другой тезис главы государства – о прекращении войны.

Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября Официальный сайт президента Украины

"Опять я слышу кремлевские тезисы. "Прекращение войны". Я не вижу тезиса про победу. "Прекратить войну", "прекратить войну", "прекратить войну"… Короткий путь мира возможен только на условиях капитуляции. Другого пути не существует", – подчеркнул он.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. OBOZREVATEL ведет прямую трансляцию события и публикует главные заявления первого лица страны.

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