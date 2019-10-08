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8 октября • обновлено в 14:29
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"Это война!" Лукашенко жестко высказался о конфликте Украины с Россией

6.7т Читать материал на украинском

Завершить войну на Донбассе возможно путем более тесных переговоров Украины и России.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября на международном форуме "Минский диалог", передает ТАСС.

"И не стоит после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей "ЛНР" и "ДНР" — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения", — отметил он.

Тогда, по его словам, "будет место и "ДНР", и "ЛНР". "Тогда произойдут подвижки и по 400 км границы (РФ и Украины), и проведение там выборов, и создание некой милиции и т. д." — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Когда мы обсуждали этот вопрос (с президентом Украины Владимиром Зеленским. — Ред.) я сказал, что надо идти на какие-то контакты, потому что война на твоей территории", — отметил Лукашенко.

"Он (Зеленский) сказал, что так и понимает проблему — это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему", — добавил президент Беларуси.

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Он высказался о необходимости привлечения Штатов. "Почему без США невозможно решить эту проблему? Вы же знаете, насколько они вовлечены в Украине не только в проблему Крыма, Донбасса, целостности страны. Но и вообще во все политические и экономические процессы", — констатировал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко на форуме также заявил, что Запад оставил президента Украины Владимира Зеленского самого решать конфликт на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Зеленский
Место
Беларусь
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Мир Миру
Мир Миру
Саме так і веде себе Лукашенко. А корупції в Білорусі немає?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагули,кому интересно мнение ""последнего диктатора гейропки"??Так преподносите шо директор совхоза че то для кого то значит? Вы рагули берега попутали?
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Валевич Борис
Валевич Борис
Колхозник всегда льет воду на мельницу карлика, диктаторы всегда поддерживают друг друга иначе они не удержаться у власти. Украине необходимо применить Хорватский сценарий раз рашка утверждает что не является стороной конфликта. После чего раша никогда больше не полезет на территорию Украины, а сепары лишний раз подумают стоит ли затевать очередную бучу
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