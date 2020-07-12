Путина внутренне коробит от заявлений Зеленского, – Песков

Президента России Владимира Путина "внутренне коробят" высказывания украинского коллеги Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

Об этом заявил в интервью "России 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", – сказал он.

На вопрос о кредите доверия, который был выдан Зеленскому, представитель Кремля ответил, что "это не кредитно-финансовый механизм".

"Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины. И президент Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить эту проблему", – подчеркнул Песков.

Напомним, в январе во время визита в Польшу Зеленский заявил, что СССР ответственна за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин пригрозил ухудшением отношений с Украиной из-за слов Зеленского.