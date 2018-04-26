"Путин – рецидивист": Портников предупредил о мировой агрессии России

С каждой новой провокацией России становится понятным, что ее агрессия направлена ​​не против Украины, а против всего цивилизованного мира.

Как пишет в статье для "Эспрессо" журналист Виталий Портников, оккупация Донбасса - только элемент в этой агрессии.

Комментируя принятие резолюции ПАСЕ, где признан контроль Россией ОРДЛО, он назвал его важным моментом в западном "прозрении".

"Признание Парламентской ассамблеей Совета Европы факта российского контроля над оккупированными Москвой территориями Донецкой и Луганской областей - еще одно доказательство того, что мир больше не хочет играть с Россией в ее любимую забаву - "гибридную войну". Никто не хочет слышать о "восставших шахтерах", "руководителях народных республик", с которыми должны договариваться в Киеве и другой пропагандистской ерунды от Путина или Суркова", - пояснил журналист.

По его словам, принятие такой резолюции произошло именно сейчас, потому что действия Москвы убедили запад в необходимости признания факта российской агрессии.

"Когда война России против Украины только начиналась, многие на Западе были склонны воспринимать кризис как общую ответственность Москвы и Киева. Считали, что жесткая реакция на происходящее, усложнит поиск мирного решения. Думали, что российское присутствие в оккупированном регионе - жест поддержки сил, которые ориентируются на Москву. И что российские силы покинут Донбасс, когда будет найдено компромиссное решение, о котором так любят говорить в Кремле", - пояснил журналист.

По его мнению, именно сейчас мировым политикам стал очевиден тот факт, что оккупация является оккупацией.

"Никакого отношения ни к "поддержки сил", ни к попытке повлиять на политический курс Украины все это не имеет. Это все равно как подозревать грабителя, который залез в чужой дом и украл серебряные ложки, в желании оказывать давление на хозяев. Путин - точно такой же рецидивист, распихать краденое по российским карманах, да еще и доказывает, что это его фамильное серебро. Но по одному виду грабителя каждому становится ясно: в его семье всегда ели деревянными ложками - если не руками. О каком серебре идет речь?" - резюмировал Портников.

Как сообщал "Обозреватель", Арьев пояснил, что значит решение ПАСЕ по России.