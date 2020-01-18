Путин поставил Зеленского на счетчик. Меркель с Макроном на стороне России – Пионтковский

Нынешнее решение конфликта на Донбассе напоминает события 2013 года, когда Виктор Янукович оказался перед сложным выбором – подписать соглашение с Европейским Союзом или остаться под влиянием России и Владимира Путина в частности. Почему Украина в 2020 году опять оказалась в подобной ситуации и какой же выбор может сделать президент Владимир Зеленский – в интервью OBOZREVATEL рассказал политический аналитик Андрей Пионтковский.

–Украинские блогеры писали, что, находясь в Омане, Зеленский мог встречаться с помощником Путина по Донбассу Владиславом Сурковым. Насколько это вероятно?

– Украина находится на пути к ползучей капитуляции, ведь она взяла на себя формальные обязательства следовать путинской интерпретации Минских договоренностей, которая, как известно, заключается во вталкивании "лугандонии" в тело Украины. Кроме этого, это и легитимизация военно-террористического плацдарма российской армии и спецслужб, проведения выборов на оккупированной территории – все то, что СССР делал в Восточной Европе в годы холодной войны.

Этот пункт заключается в формуле Штайнмайера и Украина как бы начала участвовать в путинской игре.

Андрей Пионтковский Эспресо

Следующий акт был подписан 12 декабря на "нормандской встрече" в Париже уже на более высоком уровне между президентом Зеленским и подписями трех глав держав – Франции, Германии и России. Я тогда отметил и сейчас повторю, что Зеленский пытался достойно себя проявить на пресс-конференции, он там дерзко произносил слова об агрессии, оккупации и возвращении Крыма. Все это было очень приятно наблюдать патриотам Украины. Но это не отменяет факта, что он подписал документ, предусматривающей движение Украины в сторону присоединения к ней ОРДЛО, о чем тот же Сурков говорит совершенно открыто.

– Следующая встреча в "нормандском формате" должна состояться в апреле. Прогнозы печальны?

– Более того, используя полукриминальный жаргон, который воцарился в российской политике, Зеленского поставили на счетчик и назначили ему следующую "стрелку" на апрель этого года. До того времени он должен реализовать подписанные в Париже соглашения, а именно, провести через Раду и даже внести в Конституцию предложение об особом статусе Донбасса и о проведении выборов на оккупированных территориях.

Путь уже выбран, он медленный, чтобы не сильно тревожить публику. В этом свете гипотеза о встрече Зеленского с Сурковым в Омане кажется весьма вероятной.

Для меня более тревожным на пути Украины к капитуляции является даже не это, а встреча 11 января в Москве Ангелы Меркель и Владимира Путина. Если в Париже на стороне Путина работал Макрон (это целая отдельная тема объяснять, почему он так резко изменил свои взгляды), то Меркель как-то пыталась сохранить баланс и достоинство. А тот факт, что после скандала с расстрелом немецкого гражданина на улицах Берлина, с началом военной активности России в Ливии, она просто прибежала к Путину. На их совместной пресс-конференции Меркель кивала ему не только относительно его лжи по Ливии, что там нет наших военнослужащих, это какие-то ихтамнеты, она также утвердительно кивала и по всем вопросам, касающимся Украины. Мол, нужно выполнять последние решения минского процесса и Минский договор.

Нормандский формат РБК

Это значит, что Меркель окончательно перешла на сторону, на которой находится Макрон. На той стрелке, которую назначили Зеленскому на апрель, против него одного будет трое людей с единой позицией. И я даже не собираюсь осуждать Меркель. Давайте вспомним, сколько всего она за последние 5 лет сделала для Украины при том страшном сопротивлении немецкого бизнеса, заинтересованного в сделках с Кремлем и партнеров по коалиции. Несмотря на пророссийское шредеровское наследие, она все же держала какой-то уровень поддержки Украины. Я еще раз повторю фразу, которую много раз писал: Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское государство. Если Украина дважды подписывается под убийственным для нее путинским документом, почему за Украину должна сражаться Меркель? Поэтому сегодняшнее положение Украины в "нормандской четверке" – это логичный и закономерный итог действий новой власти.

– То есть вы склоняетесь к тому, что Зеленский в Оман ездил не только отдыхать, но и решать какие-то дела с Россией?

– Думаю, что да. Они же еще прокололись с самолетом Медведчука. Переговоры по дальнейшему присоединению к ОРДЛО в Омане были. Был ли там Сурков – не знаю. Может и был, хотя в то время он больше занимался Абхазией. Потом президент не может отчитаться о своем пребывании, самолет Медведчука… На 100% я уверен, что переговоры шли и корреспондировались с тем, что происходило на то время в Москве. Меркель, разумеется, была в курсе дела. Еще раз повторю, Меркель, да и Макрон, не могут быть более проукраинскими, чем сами украинские политики.

Владимир Зеленский в Омане

– Если Зеленский подписался внедрить путинские тезисы относительно Донбасса до апреля, то как ему это удастся, если активная часть украинского общества выступает против?

– Проблема активной части общества, выступающей против российской интерпретации Минских соглашений, которой я очень сочувствую и даже считаю себя в какой-то степени ее частью, в том, что у нее сейчас нет активного субъекта. Кто выражает недовольство? Было объявлено о создании руха "Ні капітуляції", там есть много достойных людей, но пока мы не видим одного голоса. Вакарчук, который мог быть потенциальным голосом этой оппозиции, в последнее время снизил активность. При этом противоположная сторона работает активно. У человека, наблюдающего украинские СМИ, не сложилось бы впечатление, что большая часть общества против. Некоторые СМИ активно занимаются самой откровенной пророссийской пропагандой. У врагов украинской государственности есть голос, я согласен с большинством активного политического класса, но я не вижу спектра, выражающего его волю, и не слышу его голоса.

– Вам не кажется, что часть электората Зеленского, как собственно и люди из команды, главным врагом считают бывшего президента Порошенко?

– Демонизация Порошенко была частью всей этой компании. Конечно, их политика – это полный разрыв с политикой Порошенко, когда у Украины была полная поддержка в Европе. В нормандской группе против Путина тогда играло трое, а сейчас они уже играют против Зеленского.

– В чем проблема? Недостаточная профессиональность команды Зеленского?

– В окружении Зеленского есть люди, которые настроены на дружбу с Россией. Они определяют политику. В самом Зеленском я даже не хочу разбираться, какая разница – он сознательно предатель или просто слабый человек. Эта группа пользуется симпатией подавляющего большинства украинских СМИ и продвигает пропаганду о борьбе с каким-то кровавым Порошенко. Вот это их основная позиция. Нет им сильного и достойного ответа. Патриоты Украины как-то разрозненны, раздроблены и практически не представлены в СМИ и на ТВ.

Трагедия Украины в том, что как минимум 10-15% населения – это те, кто голосовал за "Оппозиционный блок", который является врагом государственности Украины. Ничего не поделаешь, демократическая Украина не может от них просто так избавиться. Есть люди, которые представляют их взгляды, и это меньшинство захватило сейчас власть. Некоторые из них сделали выбор в пользу России. Другим людям из украинской власти никакого выбора и не надо делать. Они по убеждению с рождения были людьми тех 15%, которые являются врагами государственности Украины. Сейчас оно захватило власть. Это гениальная операция КГБ и российской пропаганды. Прямо они не могли поставить этих людей у власти и чтобы это сделать, нужно было придумать такую прокладку, как Зеленский. Вот вам вся суть проведенной операции.

– Очередной час Х для Украины – это встреча Путина и Зеленского в апреле?

– Часы тикают, Украина поставлена на счетчик. Каждый шаг стрелки, приближающийся к этой дате, будет заставлять Зеленского двигаться в направлении, по сути, России. Смысл встречи в Омане был как раз в том, чтобы напомнить о его обязательствах, подписанных в Париже.

И тут, кстати, расскажу вам историю, которую мне пересказывал посол одной из европейских стран. Помните, как Янукович совершенно неожиданно отказался от европейской ассоциации? Он держался где-то до ноября 2013 года. Беседуя с одним из послов, я спросил: "А чего же испугался Янукович?". И он мне ответил: "На последней встрече Путин ему объяснил – его просто убьют". Не исключаю, что Зеленскому могли сказать то же самое.

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