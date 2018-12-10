''Путин открыл ящик Пандоры'': агрессии Кремля на Азове дали объяснение

Президент России Владимир Путин пошел на обострение ситуации вокруг Азовского моря, чтобы закрепить за РФ аннексированный Крым и отбить у украинских моряков желание ходить через Керченский пролив.

Такое мнение высказал украинский журналист и блогер Виталий Портников в интервью изданию After Empire. Как отметил журналист, Путин аннексией Крыма "открыл ящик Пандоры", и последствия этого шага непредсказуемы.

По его словам, после аннексии Крыма "чисто на пропагандистском уровне с обеих сторон" возникла проблема – чьими прибрежными водами являются воды Керченского пролива?

"С точки зрения Украины и с точки зрения международного права территории Автономной Республики Крым являются неотъемлемой частью Украины, единственная страна, которая считает иначе — это страна-оккупант, Российская Федерация. На основании того, что Российская Федерация считает Автономную Республику Крым частью своей территории, и этого записано в Конституции Российской Федерации черным по белому, как результат агрессии, прибрежные воды Керченского пролива считаются прибрежными водами России", - заявил журналист.

По мнению Портникова, после того, как украинские корабли спокойно прошли через Керченский пролив в Азовское море, в Кремле возникло ощущение, что "вот украинцы прошли спокойно через Керченский пролив, они там ходят как будто у себя дома, как будто Крым не наш".

"И, соответственно, когда они в следующий раз пойдут, надо отбить у них вообще готовность и желание там ходить, потому что Крым наш, и они естественно не могут через наши прибрежные воды ходить, как будто они в собственной квартире. И тогда логика агрессии очень проста. Мы там должны устроить что-то, чтобы отбить у них желание там плавать, потому что это ставит под сомнение наше собственное представление о статусе Крыма, и позволяет украинцам думать, что Крым остается, по крайней мере с точки зрения морских границ, территорией Украины", - объяснил он.

Как подчеркнул журналист, акт агрессии и аннексии чужой территории "всегда будет нести за собой целый ряд таких правовых последствий".

"Сколько бы Путин не утверждал, что "вопрос Крыма закрыт" – этот вопрос открыт, и мы еще не знаем, что из этого ящика Пандоры, открытого Путиным и его соучастниками, вылетит дальше", - заявил он.

"Вот вся история, и поэтому я понимаю действие Москвы, которая просто хотела, чтобы больше такого не происходило, чтобы больше через прибрежные воды Керченского пролива украинские суда не плавали. Да они имеют право, но пусть не плавают. И когда украинские суда развернулись и ушли в нейтральные воды, чтобы не создавать причин для конфликта, то российские корабли погнались за ними именно потому, что задание было из Кремля устроить там битву на море, может быть даже более крупную, чем мы думали. Может быть, хотелось более серьезного конфликта, но такого, чтобы он раз и навсегда закрыл тему возможного свободного плавания через Керченский пролив, вот и вся история", - заключил Портников.‏

tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин назвал инцидент с кораблями в Керченском проливе 25 ноября провокацией Украины. Также он "выразил серьезную озабоченность" в связи с объявлением в Украине военного положения.

Путин также пригрозил Украине продолжением боевых действий, обозвав власть государства "партией войны".