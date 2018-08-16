"Путин не сможет иначе": озвучен новый прогноз, что ждет Сенцова

Президент России Владимир Путин может освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко. По его словам, Путин имеет хороший шанс показать Западу жест гуманизма.

"Я думаю, что Путин лучше всего услышит западных лидеров. Под давлением Россия не сможет действовать иначе, и все-таки освободит. Вопрос в том, освободят всех политузников или только одного", - отметил эксперт.

"Этот жест, возможно, будет продемонстрирован после переговоров с Меркель или немного позже. Это будет как жест гуманизма со стороны России, чтобы показать - "мы же не такие кровожадные, как вы думаете", - считает он.

По мнению Мусиенко, Меркель может напомнить Путину о проблеме украинских узников: "Я не думаю, что тема политзаключенных будет самой острой на этих переговорах, но она несомненно может вспомнить и обратиться к российскому руководству".

Эксперт-международник также объяснил, почему освобождение Сенцова, вопреки ожиданиям многих экспертов, не произошло во время футбольного чемпионата мира в России.

"Понимаете, нельзя сразу все козыри выбрасывать. Россия действует именно так. Когда идет чемпионат мира - люди приехали, западная пресса пишет, что Россия не такая плохая. Формируется позитивный имидж. А когда исчерпаны эти ресурсы, санкции будут увеличиваться, будет нарастать политическое давление - надо демонстрировать другие жесты. Для этого есть политзаключенные. Поэтому во время чемпионата мира они не хотели его выпускать – и так все неплохо складывалось", - отметил он.

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт по международным вопросам Ирина Верещук назвала первоочередные темы переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина, а также не исключила возможности их сговора.