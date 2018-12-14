Путин не отделается: Порошенко анонсировал мощнейший удар по России

Следующим шагом с целью обеспечить мир в Украине и поставить на место агрессивную Россию должно стать введение "Азовского пакета санкций".

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, говорится в сообщении на странице в Facebook. Он поддержал единогласное решение Европейского совета продлить секторальные санкции против России.

"Уже в течение почти пятилетнего периода удается сохранять единство и солидарность ЕС в противодействии российской агрессии в отношении Украины, обеспечивая санкционный давление на Кремль", — подчеркнул Порошенко.

"Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций". Благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории. Это решение и дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", — добавил президент.

Также Порошенко поприветствовал решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов.

"Сегодня весь цивилизованный мир встал на поддержку Украины в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечить экономический рост и процветание", — подытожил глава Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз принял решение о продлении санкций против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.