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Путин не отделается: Порошенко анонсировал мощнейший удар по России

11.6тЧитать материал на украинском

Следующим шагом с целью обеспечить мир в Украине и поставить на место агрессивную Россию должно стать введение "Азовского пакета санкций".

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, говорится в сообщении на странице в Facebook. Он поддержал единогласное решение Европейского совета продлить секторальные санкции против России.

"Уже в течение почти пятилетнего периода удается сохранять единство и солидарность ЕС в противодействии российской агрессии в отношении Украины, обеспечивая санкционный давление на Кремль", — подчеркнул Порошенко.

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"Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций". Благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории. Это решение и дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", — добавил президент.

Также Порошенко поприветствовал решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов.

"Сегодня весь цивилизованный мир встал на поддержку Украины в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечить экономический рост и процветание", — подытожил глава Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз принял решение о продлении санкций против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
санкции
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Best Aleks
Best Aleks
Нда... все епет и епет киев ту потрепаную московию и епать еще будет не раз... Печальная картинка для элллектората кацапского.. Только и отдается эхом унисонное их блеянЬе... ))))))))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Моцно, ну очень моцно, аж дупы трещат у шароварных.
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de lik
de lik
Педрило за свой обсер опять всех упрашивает за него впрячься А реально- он всех своим нытьем задолбал, и не будут ничего За долбоеба никто; кроме ебанутой литвы, напрягаться не станет
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