Путин на саммитах ничего не ест, а воду ему приносят отдельно, – Климкин

Президент РФ Владимир Путин на официальных встречах, саммитах никогда ничего не ест, а воду ему приносят отдельно.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин, который участвовал в подобных переговорах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У него (Путина – Ред.) очень хитро все это построено. На всех этих саммитах он ничего не ест. Никогда не видел, чтобы Путин что-то ел… Он ничего не ест. Все едят, нужно какое-то печенье под кофе перехватить, а Путин… Реально не помню, чтобы он что-то ел", – поделился дипломат.

Климкин отметил, что Путин так себя вел на переговорах в Минске в феврале 2015 года, когда заключили вторые Минские соглашения. По его мнению, Путин специально так себя ведет, чтобы вводить в заблуждение собеседника.

"В какой-то момент Путин начал вводить в заблуждение Меркель, что тотально изменило этот особенный контакт", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Климкин рассказал, что Владимир Путин будет поднимать ставки и может устроить военную эскалацию в Украине за пределами Донбасса.