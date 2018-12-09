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''Путин избегает разговора!'' Порошенко внезапно обратился к Онуфрию

16.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрия с просьбой помочь с освобождением захваченных Россией моряков.

Порошенко заявил, что будет использовать все возможные средства для возвращения пленных домой и "для достижения этой цели даже обратился к главе Украинской православной церкви МП", сообщила пресс-служба президента.

"Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (моряков. – Ред.)", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба президента

Он напомнил, что сразу после обстрела в море украинских моряков запросил разговор с президентом России Владимиром Путиным "для того, чтобы получить объяснения действий российских Вооруженных сил".

"Вы знаете, что Путин избегает разговора", – добавил президент, подчеркнув, что "ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными".

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"Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина также требует немедленного открытия Керченского пролива и Азовского моря, и прекращения частичной оккупации Азовского моря.

''Путин избегает разговора!'' Порошенко внезапно обратился к Онуфрию

Напомним, ранее Путин назвал инцидент с кораблями в Керченском проливе 25 ноября провокацией Украины. Также он "выразил серьезную озабоченность" в связи с объявлением в Украине военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин пригрозил Украине продолжением боевых действий, обозвав власть государства "партией войны". С Порошенко, по его словам, он общаться будет продолжать, однако контакт дается тяжело.

Смотрите видео по теме:

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ПутинМитрополит Онуфрий
Место
УкраинаКиев
Теги
УПЦ МПКерченский пролив
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Зямов Oся
Зямов Oся
Сукаааа обоз это трэш. Весело утро прошло.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А с пьяным гидрантом надобно розмовляти???
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Питон Каа
Питон Каа
Не к тому обратился. Надо было Варфоломею позвонить, тот бы в раз порешал.
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