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4 мая • обновлено в 11:22
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Путин хотел захватить 9 областей Украины: дипломат сказал зачем

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Президент России Владимир Путин хотел захватить по меньшей мере девять областей Украины, когда начал военную агрессию против нее еще в 2014 году.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин. Свое мнение он обосновал данными карты одного из международных институтов, которая отражает прогноз развития экономико-промышленной деятельности в мире до 2025 года.

"На той карте были обозначены перспективные регионы с учетом экономических, геополитических, климатических факторов. Ярким зеленым цветом – те, которые могут оказаться в очень выгодном положении с точки зрения продовольственного кризиса. Таким цветом были отмечены как раз все девять "областей Новороссии", на которые в свое время покушался Путин – от Чернигова до Одессы", – пояснил он.

Путин хотел захватить 9 областей Украины – Чекалкин

Путин хотел захватить 9 областей Украины – Чекалкин

По словам дипломата, захват этих регионов для главы страны-агрессора становится все более значимым. Рассчитывать же на то, что он оставит это и "под какими-то чарами" президента Украины Владимира Зеленского отступит от своих планов – крайне бессмысленно.

"То было абсолютно безответственное заявление (Зеленский пришел к власти с лозунгом, что закончит войну на Донбассе. – Ред.) Проблема ведь не в том, что мы прекращаем или не прекращаем стрелять. А в том, что для Путина главная задача – уничтожение независимого Украинского государства. Вот его желание", – подчеркнул Чекалкин.

Он отметил, что на сегодня эта проблема в определенной степени обостряется.

"Напомню, что год назад о "нашем кандидате в Украине" говорил шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он сказал, что "наш кандидат – хаос. Кто приведет к этому хаосу – будет это Зеленский или Тимошенко – нам это неважно", – подытожил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующей после Донбасса целью президента Владимира Путина должен стать и весь юг Украины, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Чекалкин Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Россия - страна-агрессор
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Он был уверен (по информации его советников) что его михтамнетов хлебом и солью встретят. А во как получилось. Сейчас в бункере людоед плешивый прячетс. Нефть цена ниже Ноля, а углеводороды для ржавой бензоколонки это ВСЁ! Ещё и бунты во внутри на России намечаются в губерниях, султанатах, ханаматах.....
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Wick John
Wick John
Наблюдатель Генрих, галичанское быд.ло которое встречало немцев с цветами, хлебом и солью что хрюкает про других
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