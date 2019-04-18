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Дебаты Порошенко и Зеленского: в Кремле рассказали о планах Путина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не знает, будет ли президент РФ Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Однако от себя он заявил, что хотел бы увидеть это "интересное зрелище", передают "РИА Новости".

"Насколько я понимаю, это завтра в семь, то есть у нас это будет в восемь (по Киеву и Москве сейчас одинаковое время. — Ред.). Не могу сказать, я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище", — сказал Песков.

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Дебаты Порошенко и Зеленского: в Кремле рассказали о планах Путина

Апостроф

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
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Макарский Александр
Макарский Александр
Целый вечер на арене Украинского цирка два коверных укро-клоуна, Вальцман и ЗЕльцман! Они покажут новую программу- Европейске майбутне, или як за пять рокив за евротруселя прострыбать целую краину. Вход в кастрюлях-бесплатный! СУГС!
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