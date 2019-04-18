Дебаты Порошенко и Зеленского: в Кремле рассказали о планах Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не знает, будет ли президент РФ Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Однако от себя он заявил, что хотел бы увидеть это "интересное зрелище", передают "РИА Новости".

"Насколько я понимаю, это завтра в семь, то есть у нас это будет в восемь (по Киеву и Москве сейчас одинаковое время. — Ред.). Не могу сказать, я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище", — сказал Песков.

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL:

Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако пропускать на НСК будут по спискам и удостоверениям личности.

В "Олимпийском" сообщили, что стадион был арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов — с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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