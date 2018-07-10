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Провокация России в Азовском море: в Украине раскрыли план Кремля

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Провокацию России с задержанием украинских судов в Азовском море можно расценивать как начало необъявленной торговой блокады.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт международного института демократии, экс-боец АТО Евгений Дикий.

"Это, фактически, торговая блокада – как всегда необъявленная, но торговая блокада Мариуполя и Бердянска. Продолжается то, с чем мы уже неоднократно сталкивались. Украина пытается не вести войну с Россией, принимать оборонительные меры, без которых уже никак. В то же время, Россия все время прощупывает, какими еще способами можно нам досадить", - подчеркнул он.

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Как отметил эксперт, под угрозой оказалось торговое мореплавание на Бердянск и Мариуполь. Кроме того, рыбная ловля в Азовском море тоже стала очень рискованной для украинских кораблей.

"Мы получим через некоторое время остановившиеся заводы в Мариуполе, поскольку значительная их часть работает именно на экспорт морским путем. Соответственно, мы получим безработицу и дестабилизацию в прифронтовом регионе. Параллельно там же формируется группировка пророссийских сил, которой вполне достаточно для локальной десантной операции", - объяснил Дикий.

Эксперт допустил, что действия РФ могут быть ассиметричным ответом на украинско-американские военные учения "Си Бриз" в Черном море.

"Но не исключено, что и без "Си Бриз" они бы делали то же самое. Это может быть очередным этапом давления на Украину", - добавил Дикий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия перебросила в Азовское море ударную группировку военных кораблей.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Евгений Дикий
Место
Украина
Объект
Россия
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Koval Oleg
Koval Oleg
нахрена наш рыбацкий ботик в международных водах захватили, мешканцы? отпустите рыбаков, верните имущество - всё простим ... ну, или почти всё
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Циклов воплей "А нас за що?" продолжается.Не жилось спокойно, долбоёбы?
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