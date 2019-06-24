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"Мы это умеем!" Украина ярко поддержала Грузию в борьбе с Россией

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В сети украинцев призвали поддержать Грузию в борьбе с российской гибридной агрессией.

Общественный активист и политический деятель Андрей Юсов предложил объявить эту неделю неделей грузинской политической кухни в Украине. Видеообращение он опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Флаги Украины и Грузии

Флаги Украины и Грузии

NewsOne

"Давайте вместе с друзьями и родными собираться в грузинских ресторанах – а в Киеве и других городах нашей страны их много, под грузинскими консульствами, или в других ячейках Грузии", – пишет активист.

На встрече Юсов предложил приносить с собой украинские и грузинские флаги, фотографироваться, записывать видео в поддержку грузинского народа, распространять их в соцсетях с хэштегом #підтримайгрузію.

Он отметил, что Грузия вновь показывает миру пример, как противостоять имперскому хамству и российской гибридной агрессии. "У нас с грузинами совместная борьба – за независимость наших государств, и в этой борьбе мы вместе уже два десятилетия", – отметил Юсов.

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Персона
Андрей Юсов
Место
Грузия
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Питон Каа
Питон Каа
После двух десятилетий совместной борьбы с Россией - два этих территориальных образования лишились по два куска земли каждое. Отсюда вывод, те кто поумнее - выйдут из этой борьбы раньше, с минимальными потерями. Ну а остальных дураков мы обдерем, как липку.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Питон Каа, вот вот. Вы тех дураков, кто останется и обдерете как липку. Вы же свиньи. С ввами скотами и вполе одном срать впадлу! А земли мы вернем. Курочка по зернышку...)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Расея - ворог!
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CARGO 100
CARGO 100
Махал Махалыч, ну-ну, лепи дальше, "Мы это умеем".
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Что было бы, если бы российский депутат уселся в кресло спикера Верховной Рады? -После этого у него бы не было проблем со стулом.
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Цуканов Евгений, Как у Байдена?)))))))))))))
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