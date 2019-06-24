"Мы это умеем!" Украина ярко поддержала Грузию в борьбе с Россией

В сети украинцев призвали поддержать Грузию в борьбе с российской гибридной агрессией.

Общественный активист и политический деятель Андрей Юсов предложил объявить эту неделю неделей грузинской политической кухни в Украине. Видеообращение он опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Флаги Украины и Грузии NewsOne

"Давайте вместе с друзьями и родными собираться в грузинских ресторанах – а в Киеве и других городах нашей страны их много, под грузинскими консульствами, или в других ячейках Грузии", – пишет активист.

На встрече Юсов предложил приносить с собой украинские и грузинские флаги, фотографироваться, записывать видео в поддержку грузинского народа, распространять их в соцсетях с хэштегом #підтримайгрузію.

Он отметил, что Грузия вновь показывает миру пример, как противостоять имперскому хамству и российской гибридной агрессии. "У нас с грузинами совместная борьба – за независимость наших государств, и в этой борьбе мы вместе уже два десятилетия", – отметил Юсов.

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