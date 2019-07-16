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"Прострелить ногу!" В "Слуге народа" странно высказались об однопартийцах-украинофобах

4.2т Читать материал на украинском

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа", экс-советница трех министров обороны Украины Анна Коваленко заявила, что надеется переубедить коллег по партии, которые имеют антиукраинскую позицию. Вместе с тем, она признала, что хочет прострелить им ногу.

Так член пропрезидентской политсилы отреагировала на вопрос ведущей программы "Обратный отсчет. Парламентские" на UA: Первом. В частности, у Коваленко поинтересовались, что она как участник Революции Достоинства будет делать в одной партии с блогером Максом Бужанским, который считает, что "Майдан убил Украину", и скандальным журналистом Александром Дубинским, называющим приветствие "Слава Украине!" нацистским (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анна Коваленко

Анна Коваленко

Корреспондент.net

"Сначала надо справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них, но логика очень проста. Мы будем убеждать. Вы думаете, не удастся? Политика – это искусство договариваться. На самом деле мы живем в стране, где происходит определенный плюрализм мнений. Единство в ценностях – я с вами согласна, что это очень важно. И я уверена, что в диалоге мы сможем прийти к этому", – обтекаемо ответила Коваленко на вопрос Мирославы Барчук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 2014 года по май 2018-го на сайте РИА "Новости-Украина", где главредом был скандальный Кирилл Вышинский, появилось 385 статей, в которых цитировался нынешний глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. В том время он занимал должность директора Украинской политконсалтинговой группы.

Напомним, ранее руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заступился за скандального кандидат в нардепы от "Слуги народа" Бужанского и заявил, что он не является "зашкварным".

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Персоны
Анна Коваленко Макс Бужанский Александр Дубинский Мирослава Барчук
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
ЗЕбилы не переубеждаемы, это диагноз!
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
хто береться вирішуаати, яка позиція насправді є проукраїнською і яка антиукраїнською? домовлятися - це не обов'язково переконувати, це поважати позиції інших.
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Жаль девушку. Кушать ей хочется, а не переубеждать
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