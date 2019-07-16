"Прострелить ногу!" В "Слуге народа" странно высказались об однопартийцах-украинофобах

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа", экс-советница трех министров обороны Украины Анна Коваленко заявила, что надеется переубедить коллег по партии, которые имеют антиукраинскую позицию. Вместе с тем, она признала, что хочет прострелить им ногу.

Так член пропрезидентской политсилы отреагировала на вопрос ведущей программы "Обратный отсчет. Парламентские" на UA: Первом. В частности, у Коваленко поинтересовались, что она как участник Революции Достоинства будет делать в одной партии с блогером Максом Бужанским, который считает, что "Майдан убил Украину", и скандальным журналистом Александром Дубинским, называющим приветствие "Слава Украине!" нацистским (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анна Коваленко Корреспондент.net

"Сначала надо справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них, но логика очень проста. Мы будем убеждать. Вы думаете, не удастся? Политика – это искусство договариваться. На самом деле мы живем в стране, где происходит определенный плюрализм мнений. Единство в ценностях – я с вами согласна, что это очень важно. И я уверена, что в диалоге мы сможем прийти к этому", – обтекаемо ответила Коваленко на вопрос Мирославы Барчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 2014 года по май 2018-го на сайте РИА "Новости-Украина", где главредом был скандальный Кирилл Вышинский, появилось 385 статей, в которых цитировался нынешний глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. В том время он занимал должность директора Украинской политконсалтинговой группы.

Напомним, ранее руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заступился за скандального кандидат в нардепы от "Слуги народа" Бужанского и заявил, что он не является "зашкварным".

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