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15 января • обновлено в 23:23
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"Слив" за чашкой кофе: нашелся пост Нацбанка с нашумевшей встречи Гончарука. Фото присутствующих

1.8т
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Журналисты выяснили, когда мог быть записан скандальный разговор с якобы премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Журналистка издания "Страна" Светлана Крюкова нашла на Facebook-странице пресс-службы НБУ сообщение о встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.

В тексте пресс-службы указывается, что такие встречи "имеют исключительно координационный характер и является площадкой для диалога, а не для принятия решений".

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Встреча в формате "на кофе", на которой, возможно, был записан разговор

Встреча в формате "на кофе", на которой, возможно, был записан разговор

facebook.com/NationalBankOfUkraine

"В них принимают участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, председатель Национального банка Украины Яков Смолий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Украины Оксана Маркарова, члены Правления центробанка, заместители министров финансового и экономического блока правительства", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на встрече 16 декабря чиновники преимущественно говорили об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост.

Участники встречи, как написала пресс-служба, договорились, что "Украине важно развивать экспорт товаров с большей добавленной стоимостью, поскольку цены на сырьевые товары, к которым относятся и металлы, более зависимыми от внешних рынков".

Встреча в формате "на кофе", на которой, возможно, был записан разговор

Встреча в формате "на кофе", на которой, возможно, был записан разговор

facebook.com/NationalBankOfUkraine

Встреча в формате "на кофе", на которой, возможно, был записан разговор

Встреча в формате "на кофе", на которой, возможно, был записан разговор

facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в сети появились аудио разговоров якобы Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Они обсуждали курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Если верить опубликованным материалам, то премьер отличился несколькими громкими заявлениями. Он якобы говорил, в частности, о том, что Зеленский мало что понимает в экономике.

Также в сети заявили, что премьер якобы написал заявление об отставке. В ОП опровергли информацию.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
фотографии Национальный банк Украины политика скандалы
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