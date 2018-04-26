"Прославляют Бандеру и Шухевича": Захарова закатила истерику из-за решения Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова связала задержание гражданки Украины, которая являлась "доверенным лицом" Владимира Путина в Крыму на недавних "выборах" президента РФ, Елены Одновол с "ненавистью" и "страхом" перед жителями аннексированного полуострова.

"В Едином реестре досудебных расследований материалы по данному делу недоступны. Становится понятно, что Киеву просто не нужна никакая сила правосудия, им нужен очередной скандал, который будет связан с Крымом и его жителями. По видимому, власти Киева настолько ненавидят, а может быть даже и боятся крымчан за тот выбор, который они сделали четыре года назад, что готовы, видимо, сделать все, чтобы людей наказать либо коллективно, либо просто индивидуально", – заявила Захарова.

Она также связала задержание Одновол с предложением президента Украины Петра Порошенко лишить крымчан украинского гражданства.

"Особое возмущение вызывает тот факт, что эта акция в отношении волонтера и руководителя регионального отделения движения "Волонтеры победы" произошла накануне дня Великой Победы. Возможно, это не случайно. Те, кто прославляют Бандеру и Шухевича, точно также ненавидят всех тех, для кого 9 мая является священным днем", – добавила представитель российского МИД.

По словам Захаровой, Одновол неравнодушна к "героическим страницам Великой Отечественной Войны" и не согласна с попытками ее переписать.

"Россия решительно осуждает действия украинского стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно ее освободить. Посольство России в Украине держит ситуацию с задержанием на особом контроле", – подчеркнула Захарова.

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Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля на админгранице с Крымом силовики задержали гражданку Украины, которая незаконно организовывала сбор подписей на захваченном полуострове в поддержку выдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах.

Ей объявили о подозрении в государственной измене. 25 апреля суд вынес решение касательно Одновол.