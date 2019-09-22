Прошу не играть в пересмотр Минских договоренностей – Порошенко

"Дорожная карта" выполнения Минских соглашений имеет четко согласованные этапы выполнения, в том числе и с вопросом проведения выборов на временно оккупированных территориях исключительно по украинскому законодательству. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в программе "Рандеву" на 5 канале.

"Я бы просил не играть в пересмотр достигнутых договоренностей по Минскому формата. В том числе и тех, по которым стоят подписи Порошенко и Путина, Меркель и президента Французской республики тогда Олланда", - подчеркнул он.

"У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовыми документами, где есть выполнение тех обязанностей, которые сделаны", – отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что была согласована "дорожная карта" имплементации Минских соглашений.

"Это означает, что и когда должно делаться", – пояснил он добавив, что она обсуждалась в нормандской формате – и на самом высоком уровне, и на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников.

"И первое – должен быть сделан компонент безопасности, который дает возможность вообще говорить о проведении, гарантировать свободное волеизъявление граждан и проведения свободных выборов", – особо подчеркнул пятый президент Украины.

Он отметил, что сейчас пытаются говорить, что нам надо срочно, весной, провести местные выборы, в том числе и на оккупированных территориях, не говоря при этом о компоненте безопасности, который бы гарантировал волеизъявление граждан, гарантировал бы возможность проведения кампании.

"Потому что в Минских соглашениях записано, что это должно быть по украинскому законодательству. Это должно быть организовано украинскими государственными органами. Украинским политическим силам должно быть гарантировано участие в этих выборах. Кандидаты от Украины должны ездить и агитировать. И только при этих условиях эти выборы будут свободными", – заявил Петр Порошенко.

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Он подчеркнул: "Попытки сейчас говорить, что это будет сделано в открытом, как сейчас, или тайном присутствии российских оккупационных войск, когда незаконные вооруженные формирования, как четко записано в Минских соглашениях, не будут разоружены, а будут препятствовать свободному волеизъявлению и проведению кампании, эти выборы не могут по определению быть признаны свободными. А это значит, что никакого политического процесса, к решению безопасности компонента, не будет ".

"Итак, еще раз – вывод войск, разоружение незаконных формирований, вывоз артиллерийского и танкового вооружения, четкая позиция по обеспечению перекрытия границы неконтролируемой участка российско-украинской границы, присутствие украинских политических сил и украинского законодательства и украинских организаторов", – отметил он.

По словам Петра Порошенко, чрезвычайно важным является обеспечение участия в голосовании временно перемещенных лиц.

"Говорят, что 1.5 млн украинских граждан, постоянно проживающих в Донецке и были вынуждены уехать, и сейчас Россия препятствует их участия. Поэтому я требую высокого уровня компетентности при разговорах об участии или неучастия", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует. Утверждение прозвучало в эфире программы "Рандеву" на 5 канале, отметив, что якобы позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения безопасности составляющей – это выдумки президента России Владимира Путина.

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