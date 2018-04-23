Проигнорировали скандал: стало известно о пророссийской выходке ПАСЕ

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других на тему отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и незаконных выборов в Крыму.

Как сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев, это стало возможно благодаря голосам "левых" и социалистов.

"Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ по фактам взяточничества и нескрываемого лоббизма, обнародованными вчера, где в негативном контексте упоминается многие депутаты из Западной Европы и ни одного украинца", – подчеркнул он.

По словам Арьева, очевидно, что даже этот скандал не помешал некоторым коллегам отказаться от "удивительно устойчивой пророссийской позиции" и вернуться к принципам, которые положены в основу Совета Европы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее нардеп рассказала о хамстве и лжи россиян в ПАСЕ.