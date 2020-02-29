Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признался, что у него были разногласия с главой Офиса президента Андреем Ермаком касательно внешней политики.

Такое заявление министр сделал в интервью каналу "Украина 24" вечером в пятницу, 28 февраля. Он пояснил, что Ермак имеет "свое видение", которое он предлагает президенту Владимиру Зеленскому. Взгляд главы ОП на внешнюю политику Пристайко назвал неортодоксальным.

"Я даю президенту Зеленскому [подход к международным отношениям], скажем, с угла зрения традиционной дипломатии. А как раз Андрей Ермак, он представляет не традиционный, транзакционный подход к внешней политике...

Но хочу сказать, что все больше и больше приобретают в мире признаки неортодаксальности внешней политики", – сказал Пристайко.

Он уточнил, что подбором новой кандидатуры на должность главы МИД может заниматься сам Ермак.

Глава ОП, по словам Пристайко, получил гораздо больше задач, чем имел раньше. "Он занимался важными направлениями внешней политики. А теперь, когда Ермак стал заниматься всеми вопросами вообще, у него значительно уменьшились сейчас возможности заниматься внешней политикой. Нам есть чем заниматься каждому", – сказал глава Министерства иностранных дел.

При этом он выразил готовность продолжать работу на своей должности даже в условиях влияния главы ОП на внешнеполитический курс президента.

Пристайко признался о разногласиях с ОП Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, также Вадим Пристайко признал, что не исключает своей отставки. Он заявил, что готов покинуть пост в любое время.

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