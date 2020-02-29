Главная Новости
29 февраля • обновлено в 19:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Пристайко признался в разногласиях с Офисом Зеленского

5.8т
Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признался, что у него были разногласия с главой Офиса президента Андреем Ермаком касательно внешней политики.

Такое заявление министр сделал в интервью каналу "Украина 24" вечером в пятницу, 28 февраля. Он пояснил, что Ермак имеет "свое видение", которое он предлагает президенту Владимиру Зеленскому. Взгляд главы ОП на внешнюю политику Пристайко назвал неортодоксальным.

"Я даю президенту Зеленскому [подход к международным отношениям], скажем, с угла зрения традиционной дипломатии. А как раз Андрей Ермак, он представляет не традиционный, транзакционный подход к внешней политике...

Но хочу сказать, что все больше и больше приобретают в мире признаки неортодаксальности внешней политики", – сказал Пристайко.

Новости
Зеленский срочно созвал внеочередное заседание Рады: всплыла причина

Он уточнил, что подбором новой кандидатуры на должность главы МИД может заниматься сам Ермак.

Глава ОП, по словам Пристайко, получил гораздо больше задач, чем имел раньше. "Он занимался важными направлениями внешней политики. А теперь, когда Ермак стал заниматься всеми вопросами вообще, у него значительно уменьшились сейчас возможности заниматься внешней политикой. Нам есть чем заниматься каждому", – сказал глава Министерства иностранных дел.

При этом он выразил готовность продолжать работу на своей должности даже в условиях влияния главы ОП на внешнеполитический курс президента.

Пристайко признался о разногласиях с ОП

Пристайко признался о разногласиях с ОП

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, также Вадим Пристайко признал, что не исключает своей отставки. Он заявил, что готов покинуть пост в любое время.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
политика Офис президента Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
57
6
Смешно
0
Интересно
27
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
то же уроженец Курска что ль ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги