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18 февраля • обновлено в 01:23
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"Сохранят свои посты": Пристайко удивил заявлением о выборах на Донбассе

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил, что после деокупации Донбасса руководить органами местного самоуправления по результатам выборов останутся люди, осуществлявшие эти функции в "Л/ДНР".

Такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 18 февраля.

"Мы хотели бы избежать легализации любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения. Именно поэтому была предложена демократическая модель. Это проведение местных выборов, которые там долгое время не проводились, для того, чтобы избрать минимальную власть на местах, районах", – сказал Пристайко.

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Пристайко удивил заявлением о выборах на Донбассе

Пристайко удивил заявлением о выборах на Донбассе

РБК-Украина

При этом он не исключил, что часть "руководителей органов местного самоуправления" в ОРДЛО после деокупации по результатам выборов останутся на постах.

"Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали", – добавил министр.

Пристайко подчеркнул невозможность назначения глав органов местного самоуправления из Киева и указал на необходимость их избрания гражданами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает идею патрулирования границы с Россией на Донбассе совместно с представителями террористических "ЛНР" и "ДНР", а также ОБСЕ.

  • По словам Зеленского, такие совместные патрули помогут обеспечить безопасность во время подготовки к проведению местных выборов на Донбассе. Ранее он не исключал, что они могут состояться уже осенью 2020 года.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали компромисс по совместному патрулированию границы Украиной и "Л/ДНР". Однако он отказался раскрывать детали их последнего телефонного разговора.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Выборы на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
О какой демократии могут говорить руководители страны, находящейся под внешним управлением,
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