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''Пришла ответка'': Гриценко отреагировал на уголовное дело в России

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Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко считает уголовное дело, открытое против него в России, "ответкой" на его недавнее высказывание в адрес страны-агрессора.

О своей первой реакции на действия Следственного комитета РФ политик рассказал в эфире ObozTV. По словам Гриценко, он не получал каких-либо официальных уведомлений из РФ относительно данного дела.

"Как говорил классик – значит, верной дорогой идем, товарищи, если враг-агрессор видит во мне проблему. Я считаю, что это абсолютно политическая история, которая не имеет отношения ни к терроризму, ни к юриспруденции", – заявил он.

Политик объяснил уголовное дело своей позицией по Крыму и Донбассу: "Это не гражданская война, не внутренний конфликт – это российская агрессия. Накануне, выступая на форуме по безопасности, я сказал, что это акт международного уголовного преступления, и за него надо будет отвечать. Буквально на следующий день выходит такое сообщение со стороны России. "Ответка" пришла".

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Гриценко предположил, что в России ему вынесут заочный приговор.

"Очевидно, меня осудят, как и хотят. У них "самый гуманный и справедливый" Басманный суд, как у нас Печерский суд", – отметил он.

По информации политика, в международном розыске он пока не значится.

"Когда были такие же попытки ограничить перемещение по миру граждан Украины так же безосновательно, то Интерпол принимал во внимание то, что это политизация на фоне войны. Снимали с розыска того же Арсения Яценюка, Антона Геращенко или других, кого Россия таким образом осуждала. Очевидна, здесь та же самая история", – заявил лидер партии "Громадянська позиція".

Также Гриценко сообщил, что в последний раз был в России в 2005 году, и не собирается приезжать туда вновь.

Гриценко отреагировал на уголовное дело в России

dpchas.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в России Следственный комитет объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
Следственный комитет Российской ФедерацииГромадянська позиція
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я не понял, а шо Кровавый Кроль и Кровавый Пастор в казлином еб@нариуме уже реабилитированы?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Не завидная тебя судьба нацист ждет)))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну если ты призываешь взрывать машины в городах. То будь готов к тому ,что тебя обвинят в призывах к терроризму . А то что он там говорил об "агрэсоре"Так в сегодняшней Украине каждый второй клянет "агрэсивного агрэсора".Правоохранительные органы РФ на это внимания особого не обращают
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