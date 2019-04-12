''Пришла ответка'': Гриценко отреагировал на уголовное дело в России

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко считает уголовное дело, открытое против него в России, "ответкой" на его недавнее высказывание в адрес страны-агрессора.

О своей первой реакции на действия Следственного комитета РФ политик рассказал в эфире ObozTV. По словам Гриценко, он не получал каких-либо официальных уведомлений из РФ относительно данного дела.

"Как говорил классик – значит, верной дорогой идем, товарищи, если враг-агрессор видит во мне проблему. Я считаю, что это абсолютно политическая история, которая не имеет отношения ни к терроризму, ни к юриспруденции", – заявил он.

Политик объяснил уголовное дело своей позицией по Крыму и Донбассу: "Это не гражданская война, не внутренний конфликт – это российская агрессия. Накануне, выступая на форуме по безопасности, я сказал, что это акт международного уголовного преступления, и за него надо будет отвечать. Буквально на следующий день выходит такое сообщение со стороны России. "Ответка" пришла".

Гриценко предположил, что в России ему вынесут заочный приговор.

"Очевидно, меня осудят, как и хотят. У них "самый гуманный и справедливый" Басманный суд, как у нас Печерский суд", – отметил он.

По информации политика, в международном розыске он пока не значится.

"Когда были такие же попытки ограничить перемещение по миру граждан Украины так же безосновательно, то Интерпол принимал во внимание то, что это политизация на фоне войны. Снимали с розыска того же Арсения Яценюка, Антона Геращенко или других, кого Россия таким образом осуждала. Очевидна, здесь та же самая история", – заявил лидер партии "Громадянська позиція".

Также Гриценко сообщил, что в последний раз был в России в 2005 году, и не собирается приезжать туда вновь.

dpchas.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в России Следственный комитет объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ.

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