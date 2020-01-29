Скандал с волонтерками в автобусе: Кива позвал на работу водителей-хамов

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива поддержал уволенного водителя, фигуранта скандала с российским сериалом и волонтерками, который произошел под Луцком.

В Facebook политик заявил, что готов предоставить мужчине работу и юридическую поддержку в суде.

"Считаю его увольнение незаконным и совершенным под давлением крайних правых националистов. Мы придём к власти и остановим беспредел, происходящий в нашей стране, и точно накажем виновных", – пригрозил Кива.

Кива поддержал водителя в скандале с волонтерками под Луцком

Как OBOZREVATEL писал ранее:

Украинский волонтер Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал. При этом остальных пассажиров трансляция не смутила.

Девушка вместе с подругой потребовали, чтобы их немедленно высадили из автобуса прямо среди трассы. Доехать до ближайшего населенного пункта они отказались. В результате водитель их выпустил.

Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал со своим водителем, назвав скандал позорным и поддержав волонтерок. Вскоре водителя уволили с работы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!