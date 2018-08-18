Президентский рейтинг Тимошенко превысил 23% - социология

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко укрепляет лидерство в президентском рейтинге, в полтора раза опережая ближайшего конкурента.

Согласно результатам опроса компании GfK Ukraine, отдать голос за Тимошенко сейчас Готовы 23,1% избирателей, которые определились и придут на участки.

Действующего президента Петра Порошенко, которого называли вероятным соперником Юлии Тимошенко во втором туре, поддерживают 8% украинцев. Он занимает лишь седьмое место, уступая Анатолию Гриценко ("Гражданская позиция"), Юрию Бойко (Оппозиционный блок), Олегу Ляшко (Радикальная партия), а также музыканту Святославу Вакарчуку и Вадиму Рабиновичу ("За життя").

Лидером партийного рейтинга, по данным социологов, тоже является партия Юлии Тимошенко "Батьківщина". За нее на парламентских выборах проголосовали бы 25,9% респондентов, которые определили с выбором и придут голосовать.

Отметим, исследование проводилось в период с 3 по 22 июля, в нем приняли участие тысячи респондентов в возрасте от 16 лет по всей Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в июле сократил отставание от Тимошенко и достиг наибольшего своего рейтинга с начала текущего года.