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Президентский рейтинг Тимошенко превысил 23% - социология

2.7тЧитать новость на украинском

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко укрепляет лидерство в президентском рейтинге, в полтора раза опережая ближайшего конкурента.

Согласно результатам опроса компании GfK Ukraine, отдать голос за Тимошенко сейчас Готовы 23,1% избирателей, которые определились и придут на участки.

Действующего президента Петра Порошенко, которого называли вероятным соперником Юлии Тимошенко во втором туре, поддерживают 8% украинцев. Он занимает лишь седьмое место, уступая Анатолию Гриценко ("Гражданская позиция"), Юрию Бойко (Оппозиционный блок), Олегу Ляшко (Радикальная партия), а также музыканту Святославу Вакарчуку и Вадиму Рабиновичу ("За життя").

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Гриценко догоняет Тимошенко - свежие рейтинги

Лидером партийного рейтинга, по данным социологов, тоже является партия Юлии Тимошенко "Батьківщина". За нее на парламентских выборах проголосовали бы 25,9% респондентов, которые определили с выбором и придут голосовать.

Отметим, исследование проводилось в период с 3 по 22 июля, в нем приняли участие тысячи респондентов в возрасте от 16 лет по всей Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в июле сократил отставание от Тимошенко и достиг наибольшего своего рейтинга с начала текущего года.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Юлия ТимошенкоАнатолий Гриценко
Место
Украина
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Рейтинг Святой Йулии "растет" не по дням, а по часам. Зная, как часто она лжет, к этим рейтингам нет никакого доверия. Сплошной фейк, чтобы потом на выборах кричать, что выборы украли, что мол все соцопросы показывали бешенный рейтинг. Все мол на майдан. Не часто хожу на выборы. Вот специально пойду голосовать, чтобы Юлька, Анатолька и прочии дармоеды не реализовали мечту Путина.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Сидели, короче, 5 бабок у подъезда...Тут, такой, подходит очкарик из GfK Ukraine и: -Кто за Йулю голосовать будет? Одна бабка отвечает: -Ну я , милок, буду..... Вот так и нарисовались 23% опрашиваемых... А, да- бабка без шляпки была...Потому и 23%...Вот если бы со шляпкой....
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У ЮЛИ РЕЙТИНГ 2.3 А ВООБЩЕТО ЕТУ КИСКУ ПОЖАЛУСТА ОТДАЙТЕ АМЕРИКОСАМ ПУЩАЙ СО СВОИМ ЕБ.РЕМ ЛАЗАРЕНКОМ МОТАЕТЬ СРОК СУКА.ВСЕТАКИ ДЕБИЛЬНОЙ МОЙ НАРОД УКРАИНЦЫ.ВАМ НАДА ЕТА МРАЗЬ С КОСОЮ.ТАК ВОТ ЕЕ КОСА ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ ЕЕ ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕТЬ В РУКАХ НО НЕ НА ГОЛОВЕ.
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