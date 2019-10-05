Президент Порошенко остановил агрессию, которая могла полностью уничтожить Украину – министр Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко за усилия в остановке российской агрессии и предотвращении дезинтеграции Украины.

"Я действительно ценю то, что сделал президент Порошенко, что он остановил эту агрессию, которая грозила полностью уничтожением и дезинтеграцией Украины", – подчеркнул министр в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он добавил, что сейчас разрабатываются шаги по пересмотру стратегии и тактики на переговорах в нормандской формате. По его словам, они должны состоять из "плана А" и "плана Б", и возможно будет еще "план С".

Вадим Пристайко Деловая столица

"Первый "план А", о котором мы сейчас говорим это то, чтобы состоялась первая встреча за столом, как когда-то с президентом Порошенко, теперь с новым президентом... Чтобы мы сели и по возможности, я во что-то не верю, как профессиональный дипломат вообще ни во что не верю, но по возможности, мы достигли той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией", – сказал Вадим Пристайко.

Он добавил, что нарабатываются и другие планы как действовать в случае не достижения договоренностей, как прекратить пересечение линии соприкосновения диверсантами и террористами, которые попадают в мирные города.

"Все эти планы от одной крайности к другой разработаны и предложены президенту. И это его задача того человека, которого вы выбрали президентом, принять эти тяжелые, сложные, неприятные решения, за которые потом, наверное придется так же как президенту Порошенко сегодня объяснять нам всем. Кроме меня, потому что я действительно сам был в той команде и мы помогали сделать эти договоренности, которые вы справедливо называете нехорошими, справедливо называете провальными... Если кто-нибудь думает, что может улучшить их – пусть попробует", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко "взорвался" из-за обвинений в неэффективности Минских соглашений, подписанных во время его пребывания у власти.

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