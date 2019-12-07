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7 декабря • обновлено в 11:05
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"Превратить в болезнь": противник Путина назвал цель РФ на Донбассе

2.1т
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Глава РФ Владимир Путин хочет заморозить конфликт на Донбассе, усилив таким образом свои позиции на международной арене.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил российский оппозиционер Константин Боровой, отметив, что Путин будет держаться за сохранение конфликта как можно дольше.

"Заморозить конфликт – это цель Путина. Он хочет превратить его в хроническую болезнь, территорию, с помощью которой можно влиять на международную политику, управлять процессами, как это было с Абхазией, с Приднестровьем, Южной Осетией, и заниматься политическими провокациями", – сказал он.

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Боровой добавил, что есть много политических и других фигур, которым выгодна война на Донбассе. "Когда много интересантов и многие начинают зарабатывать, требуется неимоверная политическая сила. Она сейчас есть у Зеленского", – отметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

rt.com

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Константин Боровой Владимир Зеленский
Место
Россия
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Когда Зеленский скажет " Нет, мы не можем проводить выборы на Донбассе, пока...", дальше его уже никто не будет слушать! Есть кому провести выборы на Донбассе.
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