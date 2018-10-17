Превратить Донбасс в Грозный: Порошенко напомнил о ''заслугах'' Кремля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск в российский Грозный, который в свое время был практически полностью разрушен российскими войсками.

По его словам, Украина – не Россия, это Кремль может легко уничтожать мирное население "ковровыми" бомбардировками, сказал он в интервью телеканалу ZIK.

"Ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск на Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно. И этим мы отличаемся от россиян. Это Кремль легко уничтожал мирное население "ковровыми" бомбардировками. А Украина – не Россия", – подчеркнул глава государства.

Порошенко также заверил, что постарается урегулировать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем и отметил, что его действия поддерживают 60% украинских граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Порошенко заявил, что стратегия президента России Владимира Путина по захвату Украины терпит полное фиаско.