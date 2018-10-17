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Превратить Донбасс в Грозный: Порошенко напомнил о ''заслугах'' Кремля

4.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск в российский Грозный, который в свое время был практически полностью разрушен российскими войсками.

По его словам, Украина – не Россия, это Кремль может легко уничтожать мирное население "ковровыми" бомбардировками, сказал он в интервью телеканалу ZIK.

"Ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск на Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно. И этим мы отличаемся от россиян. Это Кремль легко уничтожал мирное население "ковровыми" бомбардировками. А Украина – не Россия", – подчеркнул глава государства.

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Порошенко также заверил, что постарается урегулировать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем и отметил, что его действия поддерживают 60% украинских граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Порошенко заявил, что стратегия президента России Владимира Путина по захвату Украины терпит полное фиаско.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Какие ковровые бомбардировки,Петрушка?Опбухался и забыл,что последний "ковёр-самолёт" вчера утилизировался.Если только шаровары вместо пращи будете использовать,дерьмом кидаться.Опять нестыковочка,свиноёбы это отлично ртом делают.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Ебанько Михуйло, говно-ваше расейские национальное достояние,говно жрете,говно метаете,из говна скульптуры лепите.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Опять Петя нажрался.кто тебе разрешит войти на Донбасс . Тем более его отстроить у тебя дурака ума не хватит.а на Донбассе Украина унечтожает своих граждан. Порошенко ты дебил.тебе в дурку Надо
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Фашисты, а с тех пор как вам челюсть на Донбассе сломали вы только выть способны.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Михайлов Андрей, кому там челюсть сломали,репоед?брось бухать,сгоняй на кладбище ближайшее,посчитай свежие могилки,если считать умеешь.
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