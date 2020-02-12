"Прекратите играть с огнём. Россия – агрессор!" Умеров предостерег от "компромисса" по Крыму

Заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о поставке воды в оккупированный Крым – это прямое признание юрисдикции России на полуострове.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. По его словам, такой "компромисс" вряд ли возможен, поскольку результатом противостояния должно быть либо восстановление территориальной целостности Украины, либо полное уничтожение страны, как самостоятельного государства.

Он подчеркнул, что украинской власти нужно искать не компромиссы, а поддержку в мире в виде усиления санкций – экономических, дипломатических и политических. А также сделать Крым неподъемной ношей для России.

Умеров предостерег от "компромисса" по Крыму

Он обратился к Арахамии, вспомнив действия партии, которые "угождали агрессору".

"Наша задача сделать Крым неподъёмной, дорогой ношей для России. А Украина, под руководством вашей партии, всегда старается угодить агрессору. То моряков "обменяли" в последний день перед истечением срока международного суда, спасая Россию от новых, серьёзных санкций. То, договорились о ловле рыбы, признав Российской акваторию. И по газу тоже "договорились". Теперь, ты, лидер фракции "большинства", предлагаешь дать воду оккупантам, как компромисс между Донбассом и Крымом. Крым – Россия, Донбассу – особый статус. Результат 2:0 не в нашу пользу, или ты не наш?", – сказал политик.

Умеров упрекнул "Слугу народа" в том, что поддерживая Россию, партия подставляет свой народ.

"Крым страшно милитаризован. Поддерживая Россию, вы, называющие себя "слуги народа", подставляете свой народ. Прекратите играть с огнём. Россия – агрессор. Ведите себя соответственно, и ты лично в том числе", – написал Умеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Имея в виду полуостров, он сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.

Позже он заявил, что вопрос продажи воды в Крым больше не обсуждается.

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