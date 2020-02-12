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12 февраля • обновлено в 10:22
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"Прекратите играть с огнём. Россия – агрессор!" Умеров предостерег от "компромисса" по Крыму

1.1т
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Заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о поставке воды в оккупированный Крым – это прямое признание юрисдикции России на полуострове.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. По его словам, такой "компромисс" вряд ли возможен, поскольку результатом противостояния должно быть либо восстановление территориальной целостности Украины, либо полное уничтожение страны, как самостоятельного государства.

Он подчеркнул, что украинской власти нужно искать не компромиссы, а поддержку в мире в виде усиления санкций – экономических, дипломатических и политических. А также сделать Крым неподъемной ношей для России.

Умеров предостерег от "компромисса" по Крыму

Умеров предостерег от "компромисса" по Крыму

Он обратился к Арахамии, вспомнив действия партии, которые "угождали агрессору".

"Наша задача сделать Крым неподъёмной, дорогой ношей для России. А Украина, под руководством вашей партии, всегда старается угодить агрессору. То моряков "обменяли" в последний день перед истечением срока международного суда, спасая Россию от новых, серьёзных санкций. То, договорились о ловле рыбы, признав Российской акваторию. И по газу тоже "договорились". Теперь, ты, лидер фракции "большинства", предлагаешь дать воду оккупантам, как компромисс между Донбассом и Крымом. Крым – Россия, Донбассу – особый статус. Результат 2:0 не в нашу пользу, или ты не наш?", – сказал политик.

Умеров упрекнул "Слугу народа" в том, что поддерживая Россию, партия подставляет свой народ.

"Крым страшно милитаризован. Поддерживая Россию, вы, называющие себя "слуги народа", подставляете свой народ. Прекратите играть с огнём. Россия – агрессор. Ведите себя соответственно, и ты лично в том числе", – написал Умеров.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Давид Арахамия Ильми Умеров
Место
Украина
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Тарас Бор
Тарас Бор
Мне вот просто любопытно, почему у нас людей волнуют заявления какого-то деге нерата(хоть и председателя крупнейшей парламентской фракции)о воде в Крыму? Почему никого не интересует,что у нас впервые с 2015 года падение промышленного производства,рост коммунальных тарифов,укрепление национальной валюты при повышении цен в магазинах,массовый отток трудоспособного населения за границу,рост задолженностей по выплатам зартлат и пенсий и т.д.???!!!
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фил филька
фил филька
ну что ум ер ов большое тебе человеческое спасибо от крымских татар живущих в крыму (а таких НАМНОГО больше чем в украине)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это какой-то пиздeц. Россия вас ни о чем не просила, ни о какой воде, тем более, в обмен на Донбасс. Сами придумали, сами возмутились, сами "разгромили". Этот придypoк вообще в одну кучу смешал и воду, и особый статус для Донбасса. С водой идите наxyй, сами пейте, а особый статус - это ваши международные обязательства, извольте исполнять!
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