Украина согласует с Россией списки для обмена пленными и дату прекращения огня на Донбассе 18 декабря.
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны также обсудят новые участки разведения сил, сообщил глава МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".
"Надеюсь, в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня. До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", – сказал дипломат.
Пристайко добавил, что в вопросе разведения сил и средств Украина будет требовать активного участия ОБСЕ.
Недавно Пристайко, комментируя разведение сил, сообщил: "У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Мы имеем в запасе еще несколько, которые позволят нам маневрировать во время переговоров".
Вадим Пристайко и Владимир Зеленский
Пресс-служба президента
Как писал OBOZREVATEL, Зеленский договорился с Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе во время "нормандского саммита" в Париже.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.