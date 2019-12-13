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13 декабря • обновлено в 22:09
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Прекращение огня и обмен пленными: Пристайко назвал важную дату для Донбасса

1.2т
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Украина согласует с Россией списки для обмена пленными и дату прекращения огня на Донбассе 18 декабря.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны также обсудят новые участки разведения сил, сообщил глава МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".

"Надеюсь, в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня. До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", – сказал дипломат.

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Пристайко добавил, что в вопросе разведения сил и средств Украина будет требовать активного участия ОБСЕ.

Недавно Пристайко, комментируя разведение сил, сообщил: "У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Мы имеем в запасе еще несколько, которые позволят нам маневрировать во время переговоров".

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

Пресс-служба президента

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский договорился с Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе во время "нормандского саммита" в Париже.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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