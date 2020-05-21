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21 мая • обновлено в 19:09
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Представители Донбасса в "Минске" получили российские паспорта: ОБСЕ указали на обман РФ

1.4т
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Главарь "ДНР" Денис Пушилин и представители ОРДЛО, которых Россия привлекла к участию в Трехсторонней контактной группе в Минске, имеют российские паспорта.

В четверг, 21 мая, украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ представила копии паспортов, передает "Укринформ".

"Во время сегодняшнего заседания Постоянного совета в онлайн-режиме мы обратили внимание присутствующих иностранных делегаций к попыткам России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территориях Донбасса и вообще являются гражданами РФ", – рассказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Евгений Цымбалюк показал российские паспорта представителей ОРДЛО

Евгений Цымбалюк показал российские паспорта представителей ОРДЛО

Кроме копии российского паспорта Пушилина, были показаны документы "министров иностранных дел" "ЛНР" и "ДНР": Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой, которые в Минске выступают от имени ОРЛО и ОРДО.

Цимбалюк подчеркнул, что в переговорах ТКГ не могут принимать участие представители российской оккупационной власти, тем более с паспортами России.

"Мы попросили все делегации стран-участниц ОБСЕ помнить об этом каждый раз, когда российская делегация будет пытаться продвигать свое искаженное видение состава ТКГ. Есть только три участники Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ", – отметил дипломат.

Евгений Цымбалюк показал российские паспорта представителей ОРДЛО

Евгений Цымбалюк показал российские паспорта представителей ОРДЛО

Евгений Цымбалюк показал российские паспорта представителей ОРДЛО

Евгений Цымбалюк показал российские паспорта представителей ОРДЛО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подсчитали, сколько жителей Донбасса приняли гражданство России.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Мирные переговоры в Минске
Персона
Денис Пушилин
Теги
ОБСЕ выдача паспортов в Донецке паспорт российские паспорта
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