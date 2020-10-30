Представитель Зеленского назвал сроки назначения нового состава КСУ
Съезд судей состоится 8-10 декабря, тогда же могут выбрать 6 судей КСУ по этой квоте
Ранее обновить суд не получится через процедуру специальной проверки
Вениславский считает, что коллапса из-за двухмесячного отсутствия судей КСУ не возникнет
Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что новый состав КСУ будет назначен в срок до двух месяцев.
"Я прогнозирую, что и Верховная Рада, и президент Зеленский могут назначить судей КСУ в срок до двух месяцев", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.
Вениславский уточнил, что обновить состав Конституционного суда ранее вряд ли получится, поскольку предусмотрена специальная проверка кандидатов, которая занимает не менее месяца, а еще нужно 10 дней на сбор документов и другие процедуры.
Представитель президента в КСУ также отметил, что на 8-10 декабря запланирован съезд судей, на котором они также могут выбрать новых 6 представителей по своей квоте.
"Если мы в ближайшие дни примем этот законопроект (№4288 – Ред.), то съезд судей сможет успеть заполнить свою квоту, и мы получим полноценный адекватный состав суда до конца года", – заявил Вениславский.
На уточняющий вопрос, не приведет ли двухмесячное существование Украины без действующего состава КСУ к коллапсу, Вениславский ответил, что нет.
"Не приведет к коллапсу, так как в данном случае антиконституционная деятельность действующего состава Конституционного суда приносит больше вреда интересам государства и гражданам Украины, чем отсутствие Конституционного суда в течение двух месяцев", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех 15-х действующих членов КСУ.
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.