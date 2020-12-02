Представитель "Европейской Солидарности" стал председателем Ривненского облсовета

Представитель партии "Европейская Солидарность", руководитель Секретариата Ривненской организации партии Сергей Кондрачук стал председателем Ривненского областного совета.

Как сообщила пресс-служба политсилы, 2 декабря на первой сессии облсовета восьмого созыва его кандидатуру поддержали 35 депутатов. На пленарном заседании новоизбранный председатель принял присягу и поблагодарил всех за поддержку.

"Вчера Львовщина, а сегодня Ривненщина четко показали, что эти "зеленые" эксперименты над нашей страной, даст Бог, наконец остановятся, и мы будем двигаться в правильном направлении", – отметил Кондрачук.

Во времена президентства Порошенко в течение 2015-2019 гг. Сергей Кондрачук возглавлял Здолбуновскую райгосадминистрацию.

Всего в Ривненском областном совете интересы жителей края будут представлять 14 депутатов от "ЕС": Светлана Богатырчук-Кривко, Виталий Гайдукевич, Александр Дехтярчук, Сергей Кокорський, Елена Корень, Сергей Кондрачук, Александр Набочук, Ярослава Острожчук, Владимир Петров, Александр Ященко, Екатерина Самардак, Андрей Сорока, Андрей Усач, Василий Яницкий.

На местных выборах 25 октября партия "Европейская Солидарность" в Ривненской области получила первый результат – 21,88%.

22 ноября мэром Ривне был избран кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря представительница партии "Европейская Солидарность" Ирина Гримак была избрана председателем Львовского областного совета. Ее кандидатуру поддержал 61 депутат из 82.