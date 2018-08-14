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Названа ключевая роль Украины во вторжении в страну ЕС

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Украина действительно сыграла ключевую роль в подавлении "Пражской весны" в Чехии, но это не было сознательным выбором ее народа.

"Украинский фактор действительно сыграл важную , если не решающую роль в подавлении "Пражской весны", только не тем способом, о котором говорит лидер Коммунистической партии Чехии", - сказал в комментарии OBOZREVATEL доктор исторических наук Ярослав Грицак.

Прежде всего, как объясняет историк, тогдашний Первый секретарь ЦК КП Украины Петр Шелест опасался, что появление "социализма с человеческим лицом" приведет к расширению свобод и сама идея распространится на Украину.

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"Шелест считал, что это могло иметь влияние на украинцев, проживающих в приграничных областях на Закарпатье и в Галичине. Он боялся, что если не будет положен конец "Пражской весне", он не удержит контроль над западной Украиной. А раз не удержит, то тогда возникает вопрос об Украине как части СССР", - объясняет Грицак.

Кстати, неожиданным было то, что идея "социализма с человеческим лицом" имела поддержку на Донбассе, в частности, на то время приходится период создания первых независимых профсоюзов.

"Так что в Украине было два шатких региона - Галичина и Донбасс. И хотя страна казалась стабильно советской, в то же время она оставалась весьма проблематичной. Украина была "ахиллесовой пятой" СССР, и это проявилось в 1989-1991 году, когда выход Украины положил конец Советскому Союзу", - рассказал Грицак.

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Но говорить о том, что подавление "Пражской весны" была идеей украинской нации - дурость, считает историк.

"Нельзя сказать, что мобилизация войск, была решением самих украинцев, это решение принималось в Москве. Но оно принималось именно потому, что считали Украину слабым звеном Советского Союза", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в Европе есть немало политиков, которые считают аннексию Крыма Россией "завершенной делом", однако они не могут заявить об этом вслух, поскольку им не хватает мужества.

Позже министр иностранных дел Чехии в телефонном разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным заверил, что Прага безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, "Пражская весна" состоялась в Чехословакии в первой половине 1968 года и характеризовалась либерализацией и расширением прав и свобод граждан с одновременной децентрализацией. Руководство СССР эту реформу не одобрило, и в Чехословакию были введены советские войска. В подавлении восстания участвовали совместные контингенты из Польши, Венгрии и Болгарии.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Ярослав Грицак
Место
Украина
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Украина была "ахиллесовой пятой" СССР - это точно, Украина послала под откос сересер, теперь очередь Параши - нефиг шастать здесь, не на тех напали.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Плюс сейчас Европа и США поддерживают нас в этом деле (хотя и без них раньше справлялись), так шо без шансов для Параши.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Если Украина смогла развалить Сересер, Речь Посполиту, Австро-Венгерскую империю - то полудохлую Парашу не составить труда отправить за ними - в жопу истории!
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
чем дальшеи,тем больше фантазий,ключом проблемы стало то ,что появилось достаточное количество жучил ,у которых были накоплены в разных активах средства.потратить их было проблематично,светить драгоценности .даже если и купил ,тоже было чревато .все же ОБХСС ,часто работал прямо и не всегда можно было отмазаться .ну и как бы там не было ,но изменение сознания тихой сапой двигалось,вобщем пресловутый Далес оказался спецом еще тем...спланированый обвал цен на нефть...,да и афганская компания тоже была масштабной,и стоила денег...да кстати ,почему сейчас в здобуло-европерских сми ,херуйичных мождахэтив,борцив за свободу батькивщины поца наема и его друзей юнуса халеса .гульбедина хекматьяра и прочих достойных называють нонча называють какась типа боевики или терористы простиющенко,как они превратились за тридцать лет в плохишей ,это же одни и те же ,как были они басмачами .так и остались,но вот казус бэле ...хуеле..
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Гость
Гость
"когда выход Украины положил конец Советскому Союзу" - рассказал Грицак. свинобредни , очередные свинобредни. Исключительные вышиванки, сало из тризуба, рушники и веночки, ))), кулубника и жопомои ))), Грицак и Лопата, Полторак и Огрызко, Пасюк и Зажирело)))))
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