Названа ключевая роль Украины во вторжении в страну ЕС

Украина действительно сыграла ключевую роль в подавлении "Пражской весны" в Чехии, но это не было сознательным выбором ее народа.

"Украинский фактор действительно сыграл важную , если не решающую роль в подавлении "Пражской весны", только не тем способом, о котором говорит лидер Коммунистической партии Чехии", - сказал в комментарии OBOZREVATEL доктор исторических наук Ярослав Грицак.

Прежде всего, как объясняет историк, тогдашний Первый секретарь ЦК КП Украины Петр Шелест опасался, что появление "социализма с человеческим лицом" приведет к расширению свобод и сама идея распространится на Украину.

"Шелест считал, что это могло иметь влияние на украинцев, проживающих в приграничных областях на Закарпатье и в Галичине. Он боялся, что если не будет положен конец "Пражской весне", он не удержит контроль над западной Украиной. А раз не удержит, то тогда возникает вопрос об Украине как части СССР", - объясняет Грицак.

Кстати, неожиданным было то, что идея "социализма с человеческим лицом" имела поддержку на Донбассе, в частности, на то время приходится период создания первых независимых профсоюзов.

"Так что в Украине было два шатких региона - Галичина и Донбасс. И хотя страна казалась стабильно советской, в то же время она оставалась весьма проблематичной. Украина была "ахиллесовой пятой" СССР, и это проявилось в 1989-1991 году, когда выход Украины положил конец Советскому Союзу", - рассказал Грицак.

Но говорить о том, что подавление "Пражской весны" была идеей украинской нации - дурость, считает историк.

"Нельзя сказать, что мобилизация войск, была решением самих украинцев, это решение принималось в Москве. Но оно принималось именно потому, что считали Украину слабым звеном Советского Союза", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в Европе есть немало политиков, которые считают аннексию Крыма Россией "завершенной делом", однако они не могут заявить об этом вслух, поскольку им не хватает мужества.

Позже министр иностранных дел Чехии в телефонном разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным заверил, что Прага безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, "Пражская весна" состоялась в Чехословакии в первой половине 1968 года и характеризовалась либерализацией и расширением прав и свобод граждан с одновременной децентрализацией. Руководство СССР эту реформу не одобрило, и в Чехословакию были введены советские войска. В подавлении восстания участвовали совместные контингенты из Польши, Венгрии и Болгарии.