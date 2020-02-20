"Правда – на стороне Украины!" Порошенко почтил память Небесной Сотни

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой и депутатами партии "Европейская солидарность" приняли участие в панихиде в честь памяти Героев Небесной Сотни.

Как отметил Порошенко, Украина должна всегда помнить о том, что Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за свободу нашей страны и ее европейский выбор. Приспешники Януковича, при активной поддержке из Москвы и молчаливого согласия действующей власти, сегодня пытаются переписать историю Майдана. Но правда – на стороне Украины, и она победит, процитировала слова пятого президента пресс-служба партии "ЕС".

"Все неравнодушные сегодня в это время собрались здесь для того, чтобы почтить память погибших украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина имела уникальную возможность двигаться дальше вперед, быть европейской страной", – сказал Порошенко.

Порошенко почтил память Небесной Сотни

"Шесть лет прошло с тех пор, когда победили Достоинство и Свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу. Потому 18-20 февраля 2014 были наиболее трагические дни и часы на этом святом месте. И мы сделать все для того, чтобы дело, ради которого заплачена такая высокая цена, чтобы это было не зря", – подчеркнул пятый президент.

Также лидер "ЕС" подчеркнул, что решение Зеленского о передаче беркутовцев России кощунственное по отношению к тем, кто пострадал на Майдане, и их семьям.

"Сейчас поднимают голову силы реванша. Янукович из Московии благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступники, которые убивали Героев Небесной Сотни, обменены волей действующей власти, выпущенные на волю", – сказал он.

"Моя позиция абсолютно четкая: посмотрите в глаза тех семей, которые потеряли своих героев. Посмотрите, что сейчас происходит. Адвокат Януковича стал ответственным за расследование дел Майдана. Адвокаты Януковича сейчас преследуют героев Революции Достоинства. И остановить мы это можем только нашей единством. Только когда мы объединимся вокруг ценностей Революции Достоинства и свободы", – отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что попытки Зеленского увидеть в глазах Путина мир напрасны, потому что именно Путин уже шестой год ведет войну против Украины и убивает ее защитников.

"Власть до сих пор не разобралась, что в стране война, называет события, которые произошли вчера и позавчера, провокациями и пытается в глазах Путина разглядеть мир и любовь к Украине.

Ничего вы там не увидите – кроме войны и желания уничтожить Украину. И не называйте это провокациями, потому что это война. Война за нашу родную землю и государство! Война за то, за что отдали свою жизнь Герои Небесной Сотни", – подчеркнул Порошенко.

"Они пытаются переписать историю. Мы это точно не дадим сделать. Не дадим сделать, потому что с нами украинский народ и правда, вера, церковь и Господь Бог. И с нами точно будет победа!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL 20 февраля в Киеве проходят памятные мероприятия, приуроченные к Дню Небесной Сотни. Шесть лет назад, во время Революции Достоинства, случился массовый расстрел протестующих силовиками.

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