Права и паспорт в смартфоне: в Украине запустили приложение "Дія"

Министерство цифровой трансформации 6 февраля представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.

На презентации присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр внутренних дел Арсен Аваков. Куратором этого проекта был министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что, таким образом, получила старт его идея, озвученная во время предвыборной кампании, о "государстве в смартфоне". "Государство должно быть для человека удобным и понятным сервисом, и мобильное приложение "Дія" является первым шагом на пути к этой цели", – сказал он во время мероприятия.

Владимир Зеленский Офис президента

Чем приложение поможет украинцам

По словам Зеленского, благодаря мобильному приложению "Дія", которое отныне доступно в Apple Store и Google Play, девять миллионов украинцев смогут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

Глава государства отметил, что работа по созданию сервиса продолжалась всего полгода.

"Украина стала третьей страной Европы, которая имеет что-то подобное. Поздравляю нашу страну! Очень важно, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривни из государственного бюджета", – отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.

Владимир Зеленский Офис президента

"С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и т.д.", – отметил он.

Кроме того, с нового года в пилотном режиме стартовала услуга "еМалятко". Сейчас она доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке, а через несколько месяцев появится еще в десятках крупных городов Украины.

"еМалятко" объединяет до десяти государственных услуг, нужных при рождении ребенка. Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению сразу в роддоме вообще онлайн. Без подачи 37 различных документов и похода в 11 учреждений, как это было раньше", – сообщил Зеленский.

Где скачать

Мобильное приложение "Дія" отныне доступно в Apple Store (https://apple.co/31CzIJK) и Google Play (http://bit.ly/39dxIKt).

Как сообщал OBOZREVATEL, профильное министерство занимается 90 проектами. Из основных идей:

Электронный кабинет гражданина. Он будет доступен в смартфоне уже через несколько месяцев. “Он позволит увидеть цифровые права, паспорт, вашу недвижимость и так далее. Когда государство отправит запрос о ваших данных, вам придет уведомление”.

Пилотный проект по цифровым правам, онлайн-студенческий.

"еМалятко". При рождении ребенка есть возможность заполнить одну форму, и получить сразу несколько услуг — соцвыплаты, свидетельство о рождении и так далее.

ID-14 — при получении паспорта человека будут регистрировать как налогоплательщика.

Оформление пенсии онлайн.

Электронное резидентство. “В Украине станет удобно открыть счет или бизнес, не приезжая в саму страну. Сделать это через посольство”.

Аудит реестров и е-перепись.

“Без справок”. Сделать так, чтобы часть услуг “отпали” по ненадобности.

Кабинет застройщика. Лицензии можно получить без участия чиновников.

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