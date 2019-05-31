"Позорище!" Зеленского разгромили в сети за "прикид" на официальной встрече

В сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который во время встречи с главами министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом не стал придерживаться дресс-кода.

Украинцы обратили внимание на то, что на встречу Зеленский пришел в черной рубашке, а не в костюме. Встречал президент делегации и вел переговоры, закатав рукава.

"Янык отдыхает", — прокомментировал фото со встречи известный фотограф Глеб Гаранич.

"О деловом этикете, видимо, и не слышал. Наверное, дела в стране скоро пойдут очень хорошо, раз рукава постоянно закатаны", — пишут в сети.

Зеленский на встрече с главами МИД

Зеленский на встрече с главами МИД

Зеленский на встрече с главами МИД

Зеленский на встрече с главами МИД

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский с главами МИД Германии и Франции обсудили план по Донбассу

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