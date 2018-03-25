На следующей неделе ожидается чистка конюшен имени Сережи Лаврова. Вслед за Великобританией "волшебный пендаль" должны получить российские дипломаты в других европейских странах, Штатах и, скорее всего, Лондон поддержат страны Британского Содружества, от Канады до Австралии. Похоже, что сам глава российского МИДа, наконец, рассмотрел, что один из генераторов проблем, которого использует Путин, должен бы иметь фамилию не Сурков, а как минимум – Песцов. Поэтому Лавров уже отказывается войти в следующее правительство, которое должен сформировать Путин, ни в качестве руководителя внешнеполитического ведомства, ни в любом другом качестве. Но как нам сообщили знающие люди, такой анонс Лаврова вызвал реакцию близких ему людей в стиле: "Поздно, Серега! Для Гааги уже хватит".

Тем не менее, массовая высылка российских дипломатов из ведущих стран мира, де-факто, продемонстрирует уровень токсичности РФ. Даже те, кому не сильно интересно, что Московия делает на международной арене, с кем воюет, кого травит или просто душит и кто такой Путин, все равно поймут, что страны-флагманы явно отворачиваются от вонючки, а значит – имеют для этого все основания. То есть, процесс может пойти и дальше.

На этом фоне хотелось бы увидеть и действия Украины, в том же русле. Но в прессе появились комментарии вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, исключающие такую реакцию Украины. Она говорит о том, что уровень взаимоотношений с РФ и так понижен до уровня консула. То есть, из РФ отозван посол Украины, а верительные грамоты посла РФ в Украине президент не принял. Это значит, что отношений между Украиной и РФ на уровне послов, а значит – в полном формате – не существует. Она утверждает, что посольство Украины работает в самом минимальном формате, включая несколько консулов и других посольских работников. При этом она отмечает важность наличия наших консулов в РФ, поскольку там содержатся наши военнопленные и политзаключенные и оставить их без консульской поддержки будет равносильно преступлению.

Со многими заявлениями Геращенко мы солидарны на сто процентов, но с этим – категорически не согласны и вот почему. В первую очередь, речь идет о принципе симметричности, а потому – российское посольство имеет соответствующее количество консулов и других дипломатических сотрудников, атташе и прочих. Без посла посольство РФ работает напряженно и активно. Одно только торговое представительство РФ в Украине постоянно организует какие-то "круглые столы" и прочие мероприятия. Не секрет, что со времен совка торговые представительства были гнездами шпионажа и, скорее всего, именно в составе этой структуры был резидент, который координировал действия шпионов-нелегалов в стране пребывания. Вот и сейчас, когда московские консервы вскрываются регулярно и последовательно, именно эта структура развернула просто лихорадочную деятельность.

Понятно, что СБУ контролирует работу российских дипломатов, но лучше бы это делать дистанционно, чтобы эти товарищи дислоцировались в г. Москва, РФ, а не в Киеве, а их избушка на Воздухофлотском проспекте стояла пустой, как памятник стране-тюрьме, с "колючкой" на заборах и "баянами" на окнах. В этом была бы и практическая польза, и символизм. Просто вдумаемся, торговое представительства посольства РФ работает в таком бешеном режиме, которого не было со времен действительно огромного товарооборота между странами.

Но дело не только в этом. Вопросы о целесообразности нахождения у нас российского дипломатического представительства ставился неоднократно и не только нами. Раньше звучал аргумент о том, что в РФ – масса наших "заробитчан", которые не могут оставаться без консульского сопровождения. Теперь, после начала отсчета пятого года войны, такие аргументы выглядят уже не смешно, а как издевательство. Поэтому появились новые оправдания. Очень неприятно было читать саму формулировку объяснения Геращенко. После упоминания о политзаключенных и возможной потери возможности их консульской поддержки, в результате симметричной высылки консулов, она задает вопрос: "Вы этого хотите?". Но тут Ирина смешала, намеренно или нет, "мухи и котлеты".

Если мы ведем речь о консульском сопровождении, в плане доступа и общения с заключенными в тюрьмах РФ гражданами Украины, то следует заметить, что это можно обеспечить даже в том случае, если в посольстве Украины не останется ни единого сотрудника. Украина вполне может воспользоваться устоявшейся практикой и договориться с любой дружественной страной о передаче ее консульским сотрудникам соответствующих полномочий. Та же Польша, Швеция, Канада или Австралия, скорее всего, согласились бы выполнять подобные мероприятия. То есть, интересы наших арестованных граждан, в плане консульской поддержки, никак не пострадали бы. Вместе с тем, Украина могла бы показать, что с Московией у нас действительно – война, и пока оккупант не ушел с нашей территории, его дипломатам нечего делать на нашей земле.

Наверное, можно придумать кучу контраргументов, но в этом вопросе, на наш взгляд, должна быть полная ясность, без полутонов или чего-то подобного. Любые аргументы, высказываемые против этого, кажутся нам неубедительными.