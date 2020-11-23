Появились первые данные о результатах выборов в Никополе

По предварительным данным, во втором туре выборов мэра Никополя победил кандидат от партии "За майбутнє" Александр Саюк.

Об этом свидетельствуют данные подсчета его штаба, опубликованные в Facebook.

Согласно им, Саюк набрал 51% голосов избирателей. Его оппонент от "Слуги народа" Руслан Олейник получил 41%.

Официальных данных от территориального избиркома пока нет, подсчет голосов продолжается.

Экзит-полы в Никополе не проводились.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка жителей Никополя составила 24,20%. В целом в городах, где 22 ноября проходил второй тур выборов, приняли участие 29,53% избирателей.