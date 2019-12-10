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10 декабря • обновлено в 12:17
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Зеленского выдали жесты: психолог "расшифровал" встречу в Париже

2.1т
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Поведение президента Украины Владимира Зеленского на "нормандской встрече" в Париже выдавало его внутреннее волнение и неуверенность в своих силах.

Такую оценку дал психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире ObozTV. По его мнению, Зеленский явно "не попадал в унисон" с остальными лидерами – Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

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"Зеленский продемонстрировал признаки волнения, переживания. Хорошо было видно, что он нервно покусывал губу и не знал, куда деть правую руку – то ли сунуть ее в карман, то ли не сунуть", – обратил внимание Ким.

"Это же волнение проявилось и при стартовом фотографировании. Вопрос даже не в том, что Зеленский чуть не уселся на место Путина – ну не рассмотрел табличку и не рассмотрел, ничего страшного. Здесь важнее, как он отреагировал на замечание. Он мелко, дробно закивал и очень поспешно прошел на свое место. Вот эта поспешность – она неуместна и показывает неуверенность в этой обстановке", – подчеркнул он.

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president.gov.ua

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По словам психолога, к итоговой пресс-конференции Зеленский адаптировался к ситуации, но по-прежнему демонстрировал признаки неуверенности.

"Он опять нервно кусал губы, прикасался, торопился", – напомнил он.

"Был один фрагмент: задали вопрос, он попытался ответить, а потом оказалось, что первой отвечает Меркель. И Зеленский смутился. Он и к голове прикоснулся, и дистанцировался от нее. Это признаки того, что он не в формате этой тройки. Он не попадает с ними в унисон", – озвучил выводы эксперт.

Впрочем, уточнил Ким, это вполне естественное поведение новичка.

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Также Ким прокомментировал финальное заявление Зеленского с психологической точки зрения.

"Вербальный контекст его финального выступления: "Я старался, я делал". Т.е. это не фиксация результата, это акцент на действиях, которые он предпринимал. Обычно такое происходит тогда, когда человек не достигает того, к чему стремился. …С этой точки зрения могу сказать, что Владимир Зеленский сам не очень высоко оценивает результаты этой встречи", – подытожил специалист.

Зеленский в Париже

Зеленский в Париже

president.gov.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Переговоры Зеленского и Путина Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Валентин Ким Владимир Зеленский
Место
Франция Париж
Теги
нормандский формат Психология переговоры по Донбассу
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фил филька
фил филька
зеленский яростно пошел садиться за кресло путина но потом мощно затопал к своему
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Хо Хол
Хо Хол
"ну не рассмотрел табличку и не рассмотрел, ничего страшного", вообще-то учитывая то, как обос высасывает перемоги из любого маразма, типа ЫЫЫ ЗЕЛЕНСКИЙ РОЖКИ ПОСТАВИЛ ПУТИНУ - это не "ничего страшного", это МОЩНО ОКОНФУЗИЛСЯ.
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