Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

"Поставил Зеленского в растяжку": всплыл скандальный инсайд о телемосте с Россией

17.2т Читать материал на украинском

Идея проведения телемоста между Украиной и Россией принадлежит члену "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергею Левочкину.

Как сообщает "УП" со ссылкой на источник в окружении политсилы, инициатива была лишь частью предвыборной стратегией.

"По задумке бывшего главы АП Януковича, идея с телемостом и его дальнейшим запретом должна была мобилизовать электорат "Оппозиционной платформы", - сказал источник.

Отмечается, что таким образом Левочкин "поставил в растяжку" президента Украины Владимира Зеленского с целью сбить рейтинг его партии "Слуга народа".

Новости
"Без России невозможно": Медведчук сделал скандальное заявление о Донбассе

"Отсутствие адекватной реакции на историю с телемостом отвернуло бы от "Слуги Народа" часть патриотически настроенного населения. Жесткая реакция привела бы к перетеканию электората юго-восточных областей партии Медведчука-Бойко", - пишет издание.

При этом в пресс-службе Левочкина утверждают, что он никаким образом не влияет на редполитику NewsOne, но в то же время считает, что "власть отреагировала на телемост неадекватно и необоснованно".

Сообщается, что в итоге партия Медведчука-Бойко рассчитывает набрать на выборах в Раду более 15%.

NewsOne и Зеленский

NewsOne и Зеленский

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

  • Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

  • Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Сергей Левочкин Виктор Медведчук Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" Партия "За життя"
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
54
2
Смешно
6
Интересно
19
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Хотіла партія ЗЕ почати будувати мир на Донбасі, але партія Медведчука-Бойка вже до Києва партію Мєдвєдєва-Путіна на танку кличе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel