"Поставил Зеленского в растяжку": всплыл скандальный инсайд о телемосте с Россией

Идея проведения телемоста между Украиной и Россией принадлежит члену "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергею Левочкину.
Как сообщает "УП" со ссылкой на источник в окружении политсилы, инициатива была лишь частью предвыборной стратегией.
"По задумке бывшего главы АП Януковича, идея с телемостом и его дальнейшим запретом должна была мобилизовать электорат "Оппозиционной платформы", - сказал источник.
Отмечается, что таким образом Левочкин "поставил в растяжку" президента Украины Владимира Зеленского с целью сбить рейтинг его партии "Слуга народа".
"Отсутствие адекватной реакции на историю с телемостом отвернуло бы от "Слуги Народа" часть патриотически настроенного населения. Жесткая реакция привела бы к перетеканию электората юго-восточных областей партии Медведчука-Бойко", - пишет издание.
При этом в пресс-службе Левочкина утверждают, что он никаким образом не влияет на редполитику NewsOne, но в то же время считает, что "власть отреагировала на телемост неадекватно и необоснованно".
Сообщается, что в итоге партия Медведчука-Бойко рассчитывает набрать на выборах в Раду более 15%.
NewsOne и Зеленский
obozrevatel
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".
После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".
Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.
Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.
Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.
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