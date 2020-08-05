После выборов 'слуги народа' будут работать вместе с партией Медведчука – СМИ

Партия "Слуга народа" планирует после местных выборов в октябре наладить сотрудничество с политсилой "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой является Виктор Медведчук.

Об этом "Бабелю" рассказал источник в руководстве партии СН. По его словам, сотрудничество будет "ситуативное".

"У них (руководства ОПЗЖ – Ред.) в отличие от "Голоса" или "ЕС", нет идеологических требований – они абсолютно прагматичны и понятны", – сказал представитель "слуг".

Издание также пишет, что ранее "Слуга народа" провела соцопрос среди своих избирателей, чтобы выяснить, с какой из партий после выборов она может создать коалицию в местных советах и не растерять рейтинг.

В результате вышло так, что 37% респондентов ответили "ни с одной", а 50% не против сотрудничества с ОПЗЖ. Часть избирателей поддерживают коалицию с партией "Батьківщина".

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

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