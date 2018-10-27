После Путина: Эрдоган попросил Порошенко о срочной встрече

Президент Украины Петр Порошенко посетит Турцию по приглашению президента страны Реждепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Anadolu. По словам источников в дипломатических кругах, официальный визит в Анкару состоится 3 ноября, где пройдет седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

По предварительной информации, будут затрагиваться темы политического, экономического и оборонного сотрудничества, а также соглашение о свободной торговле, безопасности и борьбы с терроризмом.

Кроме того, будут присутствовать представители Меджлиса крымскотатарского народа, которые будут обсуждать ситуацию после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году.

При этом официальной информации со стороны Украины о предстоящем визите Порошенко в Турцию пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в Стамбул, где заявил о готовности оказывать поддержку диктатору Башару Асаду в Сирии.