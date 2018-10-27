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После Путина: Эрдоган попросил Порошенко о срочной встрече

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Президент Украины Петр Порошенко посетит Турцию по приглашению президента страны Реждепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Anadolu. По словам источников в дипломатических кругах, официальный визит в Анкару состоится 3 ноября, где пройдет седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

По предварительной информации, будут затрагиваться темы политического, экономического и оборонного сотрудничества, а также соглашение о свободной торговле, безопасности и борьбы с терроризмом.

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Кроме того, будут присутствовать представители Меджлиса крымскотатарского народа, которые будут обсуждать ситуацию после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году.

При этом официальной информации со стороны Украины о предстоящем визите Порошенко в Турцию пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в Стамбул, где заявил о готовности оказывать поддержку диктатору Башару Асаду в Сирии.

Персоны
Реджеп Тайип ЭрдоганПетр Порошенко
Место
ТурцияАнкара
Объект
Меджлис
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хряка вызвали на ковер.Будут сношать и делать (не)прозрачные намеки.
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Натанов Иван
Натанов Иван
вызвал свина узнать, есть деньги у хохложопого быдла, отдыхать?
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Натанов Иван, после ху.ла с нормальными людьми поговорить.
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Олег Олег
Олег Олег
Эрдоган мог приказать параше, но просить это говно никто не будет
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Олег Олег, Ты о чем паРашник?
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